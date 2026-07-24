A DVSC edzője szerint csapata többre képes, a debreceni gólszerző meglepő nyilatkozata

– Az utóbbi hetekben volt egy kisebb hashúzódásom, kevesebbet játszottam a felkészülés alatt, kicsit fáradtabb voltam.
Jól vagyok, de tudok még jobban is lenni. Nagyon sokat jelent az első nemzetközi kupaporondon szerzett gólom, főleg hazai közönség előtt
– emelte ki Cibla.
A közönséget, a hangulatot dicsérte a vendégek vezetőedzője, Artak Oszejan is, aki kiemelte: reális esélye volt csapatának a vereség elkerülésére, s nem tartja ledolgozhatatlannak a különbséget.
Előnyben a DVSC mellett az ETO és az FTC is
A nemzetközi kupahét magyar eredményei:
- Twente–Ferencváros 1-2 (Európa-liga)
- DVSC–Pjunyik 1-0 (Konferencialiga)
- Paks–Panathinaikosz 1-2 (Konferencialiga)
- Atert Bissen–ETO FC 2-6 (Konferencialiga)
A visszavágót valamennyi párharcban jövő csütörtökön rendezik, addig valamennyi kupacsapatunk elkezdi az NB I-es szereplését is, a Paks és a Fradi éppen egymás ellen.
A lehetséges következő ellenfelek eredményei:
- Vardar Szkopje–Riga FC 2-3 (az ETO az itteni továbbjutó ellen folytathatja)
- Polisszja Zsitomir–Köbenhavn 3-3 (a DVSC az itteni továbbjutóval játszhat, ha továbblép)
- Spartak Trnava–CSZKA 1948 Szófia 0-0 (a Paks bravúrja esetén az itteni továbblépő ellen folytatná)
- Fenerbahce–Górnik Zabrze 1-0 (az FTC továbbjutása esetén ennek a BL-selejtezős párharcnak a vesztesével játszik majd)
- DAC–Velez Mostar 1-0 (a Fradi kiesése esetén a Kl-selejtezőben az itteni továbbjutóval játszana)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!