A DVSC edzője szerint csapata többre képes, a debreceni gólszerző meglepő nyilatkozata

– Az utóbbi hetekben volt egy kisebb hashúzódásom, kevesebbet játszottam a felkészülés alatt, kicsit fáradtabb voltam.

Jól vagyok, de tudok még jobban is lenni. Nagyon sokat jelent az első nemzetközi kupaporondon szerzett gólom, főleg hazai közönség előtt

– emelte ki Cibla.

A közönséget, a hangulatot dicsérte a vendégek vezetőedzője, Artak Oszejan is, aki kiemelte: reális esélye volt csapatának a vereség elkerülésére, s nem tartja ledolgozhatatlannak a különbséget.

Előnyben a DVSC mellett az ETO és az FTC is

A nemzetközi kupahét magyar eredményei:

A visszavágót valamennyi párharcban jövő csütörtökön rendezik, addig valamennyi kupacsapatunk elkezdi az NB I-es szereplését is, a Paks és a Fradi éppen egymás ellen.

A lehetséges következő ellenfelek eredményei: