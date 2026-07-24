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A DVSC edzője szerint csapata többre képes, a debreceni gólszerző meglepő nyilatkozata

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A DVSC kiegyenlített mérkőzésen 1-0-s előnyt szerzett a jövő heti, örményországi visszavágóra a Pjunyik Jereván ellen. Gert Remmel vezetőedző ezzel a találkozóval debütált a Debrecen kispadján, szerinte még a helyzetek kidolgozásában és kihasználásában is előreléphet a csapata. A DVSC gólszerzője, Cibla Flórián elárulta: sérüléssel bajlódik.

Koczó Dávid
2026. 07. 24. 7:42
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője nem lehet elégedetlen, de szoros visszavágóra számít a Pjunyik elleni Kl-selejtezős párharcban Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kalocsai Richard
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– Az utóbbi hetekben volt egy kisebb hashúzódásom, kevesebbet játszottam a felkészülés alatt, kicsit fáradtabb voltam. 

Jól vagyok, de tudok még jobban is lenni. Nagyon sokat jelent az első nemzetközi kupaporondon szerzett gólom, főleg hazai közönség előtt

– emelte ki Cibla.

A közönséget, a hangulatot dicsérte a vendégek vezetőedzője, Artak Oszejan is, aki kiemelte: reális esélye volt csapatának a vereség elkerülésére, s nem tartja ledolgozhatatlannak a különbséget.

Előnyben a DVSC mellett az ETO és az FTC is

A nemzetközi kupahét magyar eredményei:

A visszavágót valamennyi párharcban jövő csütörtökön rendezik, addig valamennyi kupacsapatunk elkezdi az NB I-es szereplését is, a Paks és a Fradi éppen egymás ellen.

A lehetséges következő ellenfelek eredményei:

  • Vardar Szkopje–Riga FC 2-3 (az ETO az itteni továbbjutó ellen folytathatja)
  • Polisszja Zsitomir–Köbenhavn 3-3 (a DVSC az itteni továbbjutóval játszhat, ha továbblép)
  • Spartak Trnava–CSZKA 1948 Szófia 0-0 (a Paks bravúrja esetén az itteni továbblépő ellen folytatná)
  • Fenerbahce–Górnik Zabrze 1-0 (az FTC továbbjutása esetén ennek a BL-selejtezős párharcnak a vesztesével játszik majd)
  • DAC–Velez Mostar 1-0 (a Fradi kiesése esetén a Kl-selejtezőben az itteni továbbjutóval játszana)

 

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