Vucsics: Belgrád nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított vállalat többségi részesedést szerezzen a NIS-ben

A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovics Handanovics úgy nyilatkozott: a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.

A NIS stratégiai jelentőségű vállalat Szerbia számára, ezért a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a pancsovai finomító továbbra is biztosítsa a szerb piac ellátását. A szerb állam azt is elvárja, hogy teljesüljenek a NIS korábbi kötelezettségvállalásai, vagy megfelelő kompenzációt kapjon az ország – mondta.

A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a Moltól a lehető legrövidebb időn belül. Kiemelte: Szerbia elsődleges érdeke az állampolgárok, a gazdaság és az ország energiabiztonságának védelme.