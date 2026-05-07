Alekszandar Vucsics

Vucsics: Belgrád nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított vállalat többségi részesedést szerezzen a NIS-ben

Szerbia nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Ezt jelentette ki csütörtökön Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 18:38
A NIS telepe Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovics Handanovics úgy nyilatkozott: a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.

A NIS stratégiai jelentőségű vállalat Szerbia számára, ezért a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a pancsovai finomító továbbra is biztosítsa a szerb piac ellátását. A szerb állam azt is elvárja, hogy teljesüljenek a NIS korábbi kötelezettségvállalásai, vagy megfelelő kompenzációt kapjon az ország – mondta.

A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a Moltól a lehető legrövidebb időn belül. Kiemelte: Szerbia elsődleges érdeke az állampolgárok, a gazdaság és az ország energiabiztonságának védelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

