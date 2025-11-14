Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter világát Szentendrén

Készüljünk fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be. A Harry Potter™: A Kiállítás lenyűgöző élménye világszerte már több mint négymillió rajongót varázsolt el. A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében.

A Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Szentendre

A Harry Potter™: A Kiállítás kiemelt elemei

A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek. Testközelből csodálhatják meg az eredeti jelmezeket és hiteles kellékeket, miközben egy személyre szabott varázsutazásra indulnak a lenyűgöző, innovatív és elbűvölő galériákban, amelyek a legmodernebb technológia és térélmény segítségével kelnek életre.



A kiállítás úgy kelti életre a varázsvilág varázsát, kalandjait és csodáit, mint még soha korábban – mondta Tom Zaller, az Imagine elnök-vezérigazgatója.– És mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint Magyarországon, a hírhedt Magyar Mennydörgő Sárkány otthona! Alig várjuk, hogy 2026. február 6-án megnyissuk kapuinkat Szentendrén, és a rajongók átélhessék saját, varázslattal teli utazásukat

– tette hozzá.

A galériában a látogatók a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadását tekinthetik meg egy Gringotts-trezor ihlette vitrinben. A könyvet inspiráló idézetek és vetített jelenetek veszik körül, újra összekapcsolva a vendégeket a történettel, miközben megkezdik varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon. A Roxfort kastély galéria lenyűgöző, immerzív multimédiás élményt kínál, ikonikus elemekkel, mint a Fúriafűz, a Dementorok és a Tekergők Térképe.

A látogatók még a saját nevüket is láthatják megjelenni a térképen, ami arra ösztönzi őket, hogy folytassák varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.



A Nagyterem galéria egy különleges tér, ahol a látogatók a Roxfort ikonikus építészeti elemei között élhetik át és ünnepelhetik a varázslatos évszakok különleges pillanatait.