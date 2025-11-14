Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter világát Szentendrén

Rendkívüli

A Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Magyarországon, Szentendrén lesz. A varázslatos kiállításnak a Green Event Hall ad otthont, a kapuk pedig jövő év február 6-án nyílnak meg a látogatók előtt. A kulisszák mögötti különleges kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, felejthetetlen szereplőit, varázslatos helyszíneit és lenyűgöző lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kibővített világának csodáit, köztük a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is. Ma kezdik a kulisszák mögé is betekintést nyújtó, interaktív élményt kínáló kiállításra szóló jegyek értékesítését.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14.
A Roxfort házai is látogathatók lesznek. Forrás: Imagine
Készüljünk fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be. A Harry Potter™: A Kiállítás lenyűgöző élménye világszerte már több mint négymillió rajongót varázsolt el. A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre a Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködésében.

Harry Potter™
A Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Szentendre

A Harry Potter™: A Kiállítás kiemelt elemei

A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek. Testközelből csodálhatják meg az eredeti jelmezeket és hiteles kellékeket, miközben egy személyre szabott varázsutazásra indulnak a lenyűgöző, innovatív és elbűvölő galériákban, amelyek a legmodernebb technológia és térélmény segítségével kelnek életre.
 

A kiállítás úgy kelti életre a varázsvilág varázsát, kalandjait és csodáit, mint még soha korábban – mondta Tom Zaller, az Imagine elnök-vezérigazgatója.– És mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint Magyarországon, a hírhedt Magyar Mennydörgő Sárkány otthona! Alig várjuk, hogy 2026. február 6-án megnyissuk kapuinkat Szentendrén, és a rajongók átélhessék saját, varázslattal teli utazásukat

– tette hozzá. 

A galériában a látogatók a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadását tekinthetik meg egy Gringotts-trezor ihlette vitrinben. A könyvet inspiráló idézetek és vetített jelenetek veszik körül, újra összekapcsolva a vendégeket a történettel, miközben megkezdik varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon. A Roxfort kastély galéria lenyűgöző, immerzív multimédiás élményt kínál, ikonikus elemekkel, mint a Fúriafűz, a Dementorok és a Tekergők Térképe. 

A látogatók még a saját nevüket is láthatják megjelenni a térképen, ami arra ösztönzi őket, hogy folytassák varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon. 


A Nagyterem galéria egy különleges tér, ahol a látogatók a Roxfort ikonikus építészeti elemei között élhetik át és ünnepelhetik a varázslatos évszakok különleges pillanatait.

A Roxfort házak galériája a kiállítás élményének alapja. A látogatók személyesebb élményben részesülhetnek azzal a házzal kapcsolatban, amelyet az előzetes regisztráció során kiválasztottak. Bár mindenki a kedvenc házához vonzódik, ebben a különleges, ünnepi hangulatú térben mind a négy ház varázsát átélhetik. A látogatókat a legendás Teszlek Süveg fogadja, tökéletes fotózási lehetőséget kínálva, miközben a gondosan megalkotott, új házcímerek ragyognak a színes üvegablakokon.

A Roxfort tantermei ikonikus kellékekkel, varázslényekkel és jelmezekkel telnek meg. A látogatók digitális érintőképernyőkön keresztül interaktív órákon és játékokon vehetnek részt, amelyek felfedik a filmek ikonikus osztálytermi jeleneteinek kulisszatitkait. Bájitalt főzhetnek a Bájitaltan teremben, megjósolhatják a jövőt a Jóslástan órán, mandragórát ültethetnek a Gyógynövénytan üvegházban, és digitális varázspálcával akár legyőzhetnek egy mumust a Sötét varázslatok kivédése órán.

Hagrid kunyhója (Fotó: Imagine)

Hagrid kunyhója és a Tiltott Rengeteg különleges, interaktív Patronus-varázslat élményt kínál. A látogatók felfedezhetik a rengetegben megbúvó ikonikus lényeket, például kentaurokat és akromantulákat, valamint beléphetnek Hagrid kunyhójának élethű másolatába is.
A helyszíni ajándékboltban exkluzív Harry Potter: The Exhibition termékek várják a rajongókat, hogy méltó módon ünnepelhessék a varázsvilág iránti rajongásukat. A kínálatban többek között ruházati termékek, ékszerek, édességek, például csokibékák és palackozott vagy csapolt vajsör is megtalálhatók. Emellett olyan különleges relikviák is elérhetők, amelyek máshol nem kaphatók.
A rajongókat arra biztatják, hogy kövessék Harry Potter: The Exhibition Facebook-, Instagram-odalakat.
A jegyek értékesítése ma kezdődik, de érdemes feliratkozni a várólistára. A várólistára feliratkozók számára az elővásárlási lehetőség már megnyílt. A következő linken érhető el. 


 

