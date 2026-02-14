Orbán Viktor: Érdemes nézni

Orbán Viktor közösségi oldalán erősítette meg: 11 órától kezdődik az évértékelő. A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta: érdemes lesz megnézni.

Az évértékelőt a Hír TV műsorán is követhetik, de lapunk is élő szöveges közvetítéssel tudósít az eseményről.

Ez lesz Orbán Viktor 27. évértékelője. Az elsőt 1999-ben tartotta, azóta 2021 kivételével minden év elején megteszi. 2021-ben a koronavírus-járvány miatt maradt el a rendezvény.

Mint megírtuk, a kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.