Orbán Viktor: Érdemes nézni

Lapunk élő szöveges tudósítással követi majd a beszédet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 8:59
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor közösségi oldalán erősítette meg: 11 órától kezdődik az évértékelő. A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta: érdemes lesz megnézni.

Az évértékelőt a Hír TV műsorán is követhetik, de lapunk is élő szöveges közvetítéssel tudósít az eseményről.

Ez lesz Orbán Viktor 27. évértékelője. Az elsőt 1999-ben tartotta, azóta 2021 kivételével minden év elején megteszi. 2021-ben a koronavírus-járvány miatt maradt el a rendezvény.

Mint megírtuk, a kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.


Fábián Tibor
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára leragadt a múltban

Fábián Tibor avatarja

A magyargyűlöletből sem lehet a végtelenségig megélni.

