Orbán Balázs: Élet és halál kérdése az idei választás

Az Európai Unión és az egész nyugati világon belül a magyarországi választás az idei év legfontosabb választása, élet és halál kérdése – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület fennállásának 7. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen.

Orbán Balázs hozzátette: mindkét politikai oldalnak van egy terve, és a választáson dől el, hogy melyik nyer. Közölte:

az egyik terv a brüsszeli háborúpárti elit terve, Európát háborús gazdasággá és politikai közösséggé szervezi át, Ukrajnát pedig integrálni akarják az Európai Unióba. Ami önmagában egy akkora és olyan problémahalmazt jelent, hogy rámegy a következő generáció minden pénze

– hangsúlyozta. Azt mondta: erre pár évtizeden belül rámennek az európai nemzetek, a nyugatiak és a keletiek is, és lesz egy technokrata elit, amely kormányozza a térséget.

A másik terv Orbán Viktor terve, ami arról szól, hogy ezt az egészet hekkeljük meg, siklassuk ki

– fogalmazott Orbán Balázs. A célokat így összegezte: „a háborút zárjuk le, az ukránokat tartsuk kint az EU-n, a háborúpárti politikai elitet söpörjük ki, és szerezzük vissza az irányítást a saját sorsunk felett, nemcsak mi, magyarok, hanem a többi európai nemzet is. Erősödjünk meg és válasszuk meg mi magunk a saját jövőnket.”

Zsigmond Barna Pál, az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta a 2026-os országgyűlési választás kapcsán:

egy olyan küzdelemben állunk, ahol mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a harcot megvívjuk és megnyerjük.

Úgy fogalmazott: „meg kell őrizni, ami a miénk, és le kell számolni azokkal az erőkkel, amelyek viszályt szítanak magyar és magyar között”.