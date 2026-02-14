Jön Orbán Viktor 27. évértékelője – ezek voltak a legerősebb üzenetek az elmúlt időszak beszédeiben + videó

Szombaton délelőtt 11 órától tartja idei évértékelő beszédét Orbán Viktor. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban összegzi az utóbbi egy évet, valamint ismerteti a jövőre vonatkozó terveit. A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.

Fontos témákat érint Orbán Viktor az évértékelőjében (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.

Erről szólt Orbán Viktor 2025-ös évértékelője

Az utóbbi években is rendre fontos bejelentések hangzottak el a miniszterelnöktől az évértékelőiben. Tavalyi beszédében részletesen beszélt az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna EU-tagságának veszélyeiről. Leszögezte:

Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az EU tagja.

Szót ejtett a migrációról is, aminek kapcsán kiemelte:

A migrációs paktumot, amellyel Brüsszel idevezényelné a migránsokat, sohasem fogjuk lenyelni.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy Brüsszel szerint a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és ennek átalakítását követeli, és egyben a 13. havi nyugdíj megszüntetését. De felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszelből a rezsicsökkentés megszüntetésére szólították fel hazánkat. Azonban Orbán Viktor mindkét ügyben egyértelművé tette, hogy a kormány nem enged a követeléseknek.

Villámgyorsan tudunk alkalmazkodni a kihívásokhoz

A 2024-es beszédében Orbán Viktor elmondta, hogy öt éve az egész ország és minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessük, amit elértünk. Kiemelte, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, és visszaadták a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal vett el az emberektől.

Szót ejtett arról is, hogy a kormány egységes, kétharmad van a parlamentben, és ennek a stabilitásnak az emberek szempontjából az értelme és a haszna, hogy villámgyorsan alkalmazkodhatunk. Hozzátette: egész Euró­pában mi tudunk legjobban alkalmazkodni a változáshoz, ez behozhatatlan versenyelőny, ezért is csípi sokak szemét.

A brüsszeli bürokraták nem fogják kihúzni Európát a csávából. Meggyőzésükre nem érdemes energiát fecsérelni, döglött lóra nem verünk patkót. Valódi változást csak egy új európai jobboldal hozhat, aminek mi, magyarok is részei vagyunk

– fogalmazott két éve a kormányfő.