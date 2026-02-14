orbán viktorminiszterelnökévértékelő

Jön Orbán Viktor 27. évértékelője – ezek voltak a legerősebb üzenetek az elmúlt időszak beszédeiben + videó

A miniszterelnök hagyományosan februárban tartja az évértékelő beszédeit. Orbán Viktor szombaton áll színpadra, ahol az elmúlt egy év összegzése mellett várhatóan szót ejt a közelgő országgyűlési választás tétjéről is.

Máté Patrik
2026. 02. 14. 5:59
Szombaton délelőtt 11 órától tartja idei évértékelő beszédét Orbán Viktor. Immár hagyomány, hogy a miniszterelnök februárban összegzi az utóbbi egy évet, valamint ismerteti a jövőre vonatkozó terveit. A kormányfő jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.

Fontos témákat érint Orbán Viktor az évértékelőjében (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Az évértékelő beszédek leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit a kormányfő. Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a kampányról és a választás tétjéről is szót ejt a miniszterelnök.

 

Erről szólt Orbán Viktor 2025-ös évértékelője

Az utóbbi években is rendre fontos bejelentések hangzottak el a miniszterelnöktől az évértékelőiben. Tavalyi beszédében részletesen beszélt az orosz–ukrán háborúról és Ukrajna EU-tagságának veszélyeiről. Leszögezte:

Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az EU tagja.

Szót ejtett a migrációról is, aminek kapcsán kiemelte:

A migrációs paktumot, amellyel Brüsszel idevezényelné a migránsokat, sohasem fogjuk lenyelni.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy Brüsszel szerint a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, és ennek átalakítását követeli, és egyben a 13. havi nyugdíj megszüntetését. De felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszelből a rezsicsökkentés megszüntetésére szólították fel hazánkat. Azonban Orbán Viktor mindkét ügyben egyértelművé tette, hogy a kormány nem enged a követeléseknek.

 

Villámgyorsan tudunk alkalmazkodni a kihívásokhoz

A 2024-es beszédében Orbán Viktor elmondta, hogy öt éve az egész ország és minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessük, amit elértünk. Kiemelte, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, és visszaadták a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal vett el az emberektől.

Szót ejtett arról is, hogy a kormány egységes, kétharmad van a parlamentben, és ennek a stabilitásnak az emberek szempontjából az értelme és a haszna, hogy villámgyorsan alkalmazkodhatunk. Hozzátette: egész Euró­pában mi tudunk legjobban alkalmazkodni a változáshoz, ez behozhatatlan versenyelőny, ezért is csípi sokak szemét.

A brüsszeli bürokraták nem fogják kihúzni Európát a csávából. Meggyőzésükre nem érdemes energiát fecsérelni, döglött lóra nem verünk patkót. Valódi változást csak egy új európai jobboldal hozhat, aminek mi, magyarok is részei vagyunk

– fogalmazott két éve a kormányfő.

 

Fontos bejelentések az évértékelőn

A 2023-as évértékelőben szó esett róla, hogy két ellenség, két veszély leselkedik ránk: az egyik a háború, a másik az infláció. Orbán Viktor hosszan beszélt az orosz–ukrán háborúról, Magyarország békepárti álláspontjáról, valamint arról is, hogy Brüsszelből segítség helyett csak szankciók jöttek.

Ha mindig szerencséd van, az is lehet, hogy tudsz valamit. Például szereted a hazádat, és kész vagy megküzdeni érte. A baloldalnak azt kell megértenie, hogy a győzelemhez nem elég a sok millió dollár és a befolyásos pártfogók. A győzelemhez szív kell, és nem elég a szerencse

– értékelt a kormányfő.

Évértékelő beszédeiben Orbán Viktor gyakorta jelentett be egy-egy konkrét intézkedést is, például 2023-ban ismertette az ország- és a vármegyebérlet bevezetését. 2022-ben a kormányfő évértékelője egybeesett az országgyűlési választási kampány kezdetével, így kiemelt szerep jutott a választásra való felkészülésnek és annak, hogy a választás létkérdés a magyarság számára.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

 

