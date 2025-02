Orbán Viktor trendet teremtett az évértékelő beszédeivel + videó

Már az 1999-es évértékelőjében is részletesen beszélt a miniszterelnök a kormány terveiről és intézkedéseiről, többek között arról, hogy csökkenő államadósságot, egy számjegyű inflációt és gazdasági növekedést vár a kormányzása során. A miniszterelnök akkor is a munkahelyteremtést, valamint a gyermeket is nevelő dolgozók támogatását állította a politikája középpontjába. Emellett hazánk küszöbönálló NATO-csatlakozásáról is szót ejtett, annak történelmi jelentőségét hangsúlyozva.