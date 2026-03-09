Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Megtanult írni az agy nélkül született kisfiú”

„Megtanult írni az agy nélkül született kisfiú.”

Dezse Balázs
2026. 03. 09. 14:36
Dezse Balázs, PestiSrácok: „Fekete-Győr András megtanult írni, és azóta nem bír leállni. Most épp a NATO-főtitkárnak írt, hogy avatkozzon be a magyar választásokba. Az az agy nélkül született kisfiú tette ezt, aki egyetlen százalékot sem tud összekaparni magának egy választáson, és aki nyilván nincs tisztában azzal, hogy a NATO egy védelmi szövetség, amelynek mi is tagjai vagyunk. De a magát a Tisza Párt nagykövetének képzelő Andriska annyira nem okos, hogy a saját nagy hatásúnak szánt tervére szervezze rá a külföldi katonákat, pedig nemrég még azt mondta, hogy minden fiatal tiszás, és úgyis győzni fognak. Fekete-Győr András egyébként nemrég Zelenszkijnek is írt, akkor biztosította az ukrán elnököt, hogy a magyarok többsége vele van, de úgy tűnik, hogy már nem, hiszen most a NATO-főtitkárnak azt kellett írnia, hogy a magyarok többsége Magyarországgal van, ezért be kellene avatkozni. De nemrég még nem Magyarországgal voltak a magyarok a buta kisfiú szerint, ugyanis Félmillió fiatal a változásért címmel akart indítani nemrég egy országos kampányt, amelyben a hazai kommunisták olyan ismert nevei szerepelnek, mint Molnár Áron vagy Vályi István.”

