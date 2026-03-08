Az Orosz Föderáció magyarországi nagykövetsége a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyet Molnár Fruzsina, az RTL Híradó szerkesztő-riportere küldött nekik. A megkeresésben az újságíró arról érdeklődött, hogy valóban dolgozik-e a nagykövetségen egy háromfős orosz delegáció Vadim Titov vagy Szergej Kirijenko vezetésével, és ha igen, milyen céllal érkeztek Budapestre.
Az orosz nagykövetség nyílt levélben reagált a magyar ellenzék álhírére
Az Orosz Föderáció budapesti nagykövetsége a közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyet az RTL Híradó egyik munkatársa küldött számukra. A nagykövetség a válaszában határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint orosz delegáció dolgozna a budapesti képviseleten a magyar választásokkal összefüggésben.
A nagykövetség válaszában azt írta:
Levele nyilvánvalóan a VSquare weboldalon 2026. március 5-én megjelent Panyi Szabolcs cikkéhez kapcsolódik, ami spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozásról a magyar választási kampányba.
A közleményben a nagykövetség élesen bírálta a cikk szerzőjét, Panyi Szabolcsot, és azt állította, hogy a publikáció ellenőrizetlen információkra épül.
„A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint ahogy lenni szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve.”
További Külföld híreink
A nagykövetség egyértelműen cáfolta azt az állítást is, hogy a megnevezett személyek vezetésével orosz delegáció dolgozna a budapesti képviseleten.
Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.
A bejegyzés végén a nagykövetség Magyar Péterre is utalt, megkérdőjelezve, hogy miért vette át a témát.
„Az viszont nem világos, miért kellett Magyar Péter úrnak ismét elővennie ezt a rég lejárt lemezt. Talán nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni?”
A közleményt az Orosz Föderáció nagykövetségének sajtószolgálata írta alá.
További Külföld híreink
Borítókép: Panyi Szabolcs újságíró (Fotó: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb mentesítő járat érkezett: 76 magyar tért haza Rijádból
A kormány további repülőjáratokkal folytatja a hazaszállítást.
Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján + videó
„Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk.”
Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem
Évekbe telhet, mire megkapja a leselejtezett belga gépeket az ukrán légierő.
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb mentesítő járat érkezett: 76 magyar tért haza Rijádból
A kormány további repülőjáratokkal folytatja a hazaszállítást.
Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján + videó
„Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk.”
Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem
Évekbe telhet, mire megkapja a leselejtezett belga gépeket az ukrán légierő.
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!