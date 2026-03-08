Magyar PéterRTLnagykövetségPanyi Szabolcsorosz

Az orosz nagykövetség nyílt levélben reagált a magyar ellenzék álhírére

Az Orosz Föderáció budapesti nagykövetsége a közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyet az RTL Híradó egyik munkatársa küldött számukra. A nagykövetség a válaszában határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint orosz delegáció dolgozna a budapesti képviseleten a magyar választásokkal összefüggésben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 19:30
Panyi Szabolcs újságíró Fotó: Facebook
Az Orosz Föderáció magyarországi nagykövetsége a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyet Molnár Fruzsina, az RTL Híradó szerkesztő-riportere küldött nekik. A megkeresésben az újságíró arról érdeklődött, hogy valóban dolgozik-e a nagykövetségen egy háromfős orosz delegáció Vadim Titov vagy Szergej Kirijenko vezetésével, és ha igen, milyen céllal érkeztek Budapestre.

Levele nyilvánvalóan a VSQUARE weboldalon 2026. március 5-én megjelent Panyi Szabolcs cikkéhez kapcsolódik, ami spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozás a magyar választási kampányba – áll a bejegyzésben
Levele nyilvánvalóan a VSqare weboldalon 2026. március 5-én megjelent Panyi Szabolcs-cikkhez kapcsolódik, ami spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozásról a magyar választási kampányba – áll a bejegyzésben Fotó: Facebook

A nagykövetség válaszában azt írta:

Levele nyilvánvalóan a VSquare weboldalon 2026. március 5-én megjelent Panyi Szabolcs cikkéhez kapcsolódik, ami spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozásról a magyar választási kampányba.

A közleményben a nagykövetség élesen bírálta a cikk szerzőjét, Panyi Szabolcsot, és azt állította, hogy a publikáció ellenőrizetlen információkra épül.

„A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint ahogy lenni szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve.”

A nagykövetség egyértelműen cáfolta azt az állítást is, hogy a megnevezett személyek vezetésével orosz delegáció dolgozna a budapesti képviseleten.

Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.

A bejegyzés végén a nagykövetség Magyar Péterre is utalt, megkérdőjelezve, hogy miért vette át a témát.

„Az viszont nem világos, miért kellett Magyar Péter úrnak ismét elővennie ezt a rég lejárt lemezt. Talán nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni?”

A közleményt az Orosz Föderáció nagykövetségének sajtószolgálata írta alá.

Borítókép: Panyi Szabolcs újságíró (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

