Az orosz nagykövetség nyílt levélben reagált a magyar ellenzék álhírére

A nagykövetség egyértelműen cáfolta azt az állítást is, hogy a megnevezett személyek vezetésével orosz delegáció dolgozna a budapesti képviseleten.

Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.

A bejegyzés végén a nagykövetség Magyar Péterre is utalt, megkérdőjelezve, hogy miért vette át a témát.

„Az viszont nem világos, miért kellett Magyar Péter úrnak ismét elővennie ezt a rég lejárt lemezt. Talán nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni?”

A közleményt az Orosz Föderáció nagykövetségének sajtószolgálata írta alá.