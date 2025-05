Dárdai Bence kegyvesztett lett a Wolfsburg új edzőjénél, aki most nagyon mérges lehet + videó

Egy hete a Bundesliga 32. fordulójában a Wolfsburg 4-0-ra kapott ki a Dortmund otthonában – Dárdai Bence végig a pályán volt –, és ez megpecsételte Ralph Hasenhüttl sorsát, a klubvezetés menesztette a trénert. Ami nem volt meglepetés, hiszen a csapat a legutóbbi kilenc meccsén két döntetlen mellett hétszor kikapott. A mély válságban levő Wolfsburgnál, amely a tabellán így is a 12. helyen állt, az idény végéig az U19-es csapatot irányító Daniel Bauer ült le a kispadra.

A Dortmund elleni meccs után a hazaiak trénere, Niko Kovac elbeszélgetett Dárdai Bencével (Fotó: DPA)

Dárdai Bence nincs hozzászokva ahhoz, hogy egy percet sem játszhat

A 33. forduló nyitómeccsén a Wolfsburg tegnap este a tabellán 15. helyen álló Hoffenheimet fogadta, amelynek egy pontra volt szüksége ahhoz, hogy biztosan elkerülje az osztályozót. Bauer Dárdai Bencét nem tette be a kezdőcsapatba, s később sem cserélte be, honfitársunk végig a kispadon ült – ilyen a Wolfsburg legutóbbi tíz meccsén csak egyszer esett meg vele. Bauer amúgy ötöt cserélt a találkozón.

A Hoffenheim ellen ugyan a Wolfsburg már az első percben megszerezte a vezetést, a vendégek még az első félidőben egyenlítettek, és jobban is játszottak. Fordulás után is a Hoffenheimnek akadt több helyzete, de a 81. perben a hazaiak találtak be, és úgy nézett ki, hogy megszakad a hosszú nyeretlenségi sorozatuk. Ám a vendégek a 84. percben egyenlítettek, és 2-2 lett a vége. A Wolfsburgnak a hosszabbításban akadt egy kapufája – a csapat el lett átkozva, Bauer is bosszús lehet.

A Wolfsburg legutóbbi tíz meccsének mérlege: három döntetlen, hét vereség. De legalább most nem kapott ki.