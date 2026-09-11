„Az abúzus nem világnézeti kérdés” – közös szakmai minimumot sürget a Magyar Teátrumi Társaság

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Közös szakmai ajánlás és eljárásrend kialakítását kezdeményezi a Magyar Teátrumi Társaság az abúzus megelőzésére, jelzésére és kivizsgálására. A szervezet az öngyilkosság-megelőzés világnapján, a budaörsi tragédia első évfordulójához közeledve arra hívja a magyar színházi és előadó-művészeti élet szereplőit, hogy világnézeti és szakmai különbségeiktől függetlenül közösen lépjenek fel az abúzus minden formája ellen.

Ménes Márta
2026. 09. 11. 12:05
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Közös szabályokat szeretnének

A Magyar Teátrumi Társaság ezért párbeszédre és közös munkára hívja a szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, az intézményeket, az alkotókat, valamint mindazokat, akik az elmúlt években felemelték szavukat az abúzus ellen. 

A cél egy, a teljes magyar előadó-művészeti területre alkalmazható szakmai ajánlás és eljárásrend kidolgozása.

A társaság szerint ehhez nem szükséges, hogy a résztvevők minden kulturális vagy közéleti kérdésben ugyanazt gondolják. „Nem kell ugyanazt gondolnunk a színházról, a kultúrpolitikáról vagy akár az ország dolgairól. Nem kell ugyanarra szavaznunk” – áll a felhívásban. Az emberi méltóság védelmében azonban a szervezet szerint nem húzódhat politikai választóvonal.

A kezdeményezés olyan közeget szeretne teremteni, amelyben egy pályakezdőnek nem kell a hallgatás és a pályája között választania, és amelyben egy társulati tag tudja, kihez fordulhat, ha sérelem éri. 

A bejelentés nem jelentene automatikus ítéletet, de a hallgatás sem söpörhetné félre a történteket.

A Magyar Teátrumi Társaság szerint a szakmának azt is érdemes újragondolnia, amit korábban a színházi működés természetes velejárójának tekintett. „Nem azért, mert a színház gyengébb lett. Hanem mert közben talán többet tanultunk az emberi méltóságról” – fogalmaznak.

A felhívás végén a társaság közös gondolkodásra szólítja fel a szakma szereplőit: „Ne egymás ellen. Ne egy újabb kulturális vagy politikai vita kedvéért.” A kezdeményezés célja, hogy a magyar színházi életben az abúzus megelőzésének és kivizsgálásának legyenek közösen elfogadott szakmai keretei.

A közlemény teljes terjedelmében ITT olvasható.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025 szeptemberében, 27 éves korában meghalt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője. A fiatal művész szeptember elején öngyilkossági kísérletet követően került kórházba, ahol napokig küzdöttek az életéért. Szeptember 7-én hunyt el. A tragédia kapcsán felmerült a színházi közeg felelősségének kérdése is: a Magyar Teátrumi Társaság már szeptember 5-én vizsgálatot sürgetett a Budaörsi Latinovits Színházban a tragédiához vezető okok feltárására.

 

abúzusMagyar Teátrumi Társaságszínház

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