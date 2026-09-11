„Az abúzus nem világnézeti kérdés” – közös szakmai minimumot sürget a Magyar Teátrumi Társaság

Közös szabályokat szeretnének

A Magyar Teátrumi Társaság ezért párbeszédre és közös munkára hívja a szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, az intézményeket, az alkotókat, valamint mindazokat, akik az elmúlt években felemelték szavukat az abúzus ellen.

A cél egy, a teljes magyar előadó-művészeti területre alkalmazható szakmai ajánlás és eljárásrend kidolgozása.

A társaság szerint ehhez nem szükséges, hogy a résztvevők minden kulturális vagy közéleti kérdésben ugyanazt gondolják. „Nem kell ugyanazt gondolnunk a színházról, a kultúrpolitikáról vagy akár az ország dolgairól. Nem kell ugyanarra szavaznunk” – áll a felhívásban. Az emberi méltóság védelmében azonban a szervezet szerint nem húzódhat politikai választóvonal.

A kezdeményezés olyan közeget szeretne teremteni, amelyben egy pályakezdőnek nem kell a hallgatás és a pályája között választania, és amelyben egy társulati tag tudja, kihez fordulhat, ha sérelem éri.

A bejelentés nem jelentene automatikus ítéletet, de a hallgatás sem söpörhetné félre a történteket.

A Magyar Teátrumi Társaság szerint a szakmának azt is érdemes újragondolnia, amit korábban a színházi működés természetes velejárójának tekintett. „Nem azért, mert a színház gyengébb lett. Hanem mert közben talán többet tanultunk az emberi méltóságról” – fogalmaznak.