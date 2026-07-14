Takács Péter elárulta, ki lenne szerinte a legalkalmasabb a Fidesz új frakcióvezetőjének

Azokról a sajtóhírekről, hogy esélyes lehet Szűcs Gábor is frakcióvezető-jelöltnek, a politikus szerint a fideszes képviselőnek bár nagyon jó a retorikai képességei vannak, jól érvel és jól vitatkozik, fontos, hogy mindezek mellé kellő parlamenti tapaszlatot szerezzen még. „Nehéz megmondani, mi lesz a hosszútávú jövő, és jó, szükséges egy ilyen karakter a házban, mint Szűcs Gábor, de most egy higgadt, visszafogott, szakmai talajon álló frakcióvezetőre van szüksége a Fidesznek” – összegzett az országgyűlési képviselő.