Azokról a sajtóhírekről, hogy esélyes lehet Szűcs Gábor is frakcióvezető-jelöltnek, a politikus szerint a fideszes képviselőnek bár nagyon jó a retorikai képességei vannak, jól érvel és jól vitatkozik, fontos, hogy mindezek mellé kellő parlamenti tapaszlatot szerezzen még. „Nehéz megmondani, mi lesz a hosszútávú jövő, és jó, szükséges egy ilyen karakter a házban, mint Szűcs Gábor, de most egy higgadt, visszafogott, szakmai talajon álló frakcióvezetőre van szüksége a Fidesznek” – összegzett az országgyűlési képviselő.
Takács Péter elárulta, ki lenne szerinte a legalkalmasabb a Fidesz új frakcióvezetőjének
A politikus úgy véli, olyan jelöltre van szüksége a pártnak, aki a Magyar Péter-féle jelenséget meg tudja fékezni.
Borítókép: Takács Péter országgyűlési képviselő (Forrás: Facebook)
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