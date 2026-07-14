Veszélyben Európa? Éjszakai különgéppel vittek egy ebolás beteget Frankfurtba – most megszólalt a minisztérium

Mi az az ebola és hogyan terjed valójában?
Az ebola egy úgynevezett filovírus, amely súlyos, gyakran halálos kimenetelű vérzéses lázat okoz. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem terjed a levegőben, mint az influenza vagy a koronavírus, így nem lehet elkapni azzal, ha valaki egy helyiségben tartózkodik a beteggel, vagy ha az ráköhög valakire.
Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének tájékoztatása szerint a fertőzés kizárólag közvetlen testkontaktussal és a következő útvonalakon terjedhet:
- Közvetlen érintkezés vérrel vagy egyéb testnedvekkel (nyál, vizelet, hányás, széklet, anyatej, ondó).
- Sérült bőrön vagy nyálkahártyán keresztül (például ha a fertőzött váladék a szembe, szájba vagy nyílt sebbe kerül).
- Szennyezett tárgyak útján, mint például a fertőzött személy által használt tűk, fecskendők vagy ágyneműk.
- Fertőzött állatok (főként gyümölcsevő denevérek vagy majmok) húsának feldolgozása vagy elfogyasztása során.
Az ebola lappangási ideje 2-től 21 napig terjed. Ez idő alatt – amíg a beteg tünetmentes – nem fertőz, vagyis egy vírushordozó nem tudja átadni a betegséget a környezetének addig, amíg meg nem jelennek az első klinikai jelek.
Melyek a betegség tünetei?
A betegség kezdetben nagyon csalóka, mert a korai szakaszban összetéveszthető egy sima influenzával vagy maláriával. A leggyakoribb panaszok a következők:
- hirtelen jelentkező magas láz
- erős gyengeség és izomfájdalom
- fejfájás és torokfájás
- hányás, hasmenés, bőrkiütések, valamint vese- és májműködési zavarok.
- belső és külső vérzések (pl. fogínyvérzés, vérvizelés), amelyek végül szeptikus sokkhoz és többszörös szervi leálláshoz vezetnek.
Miért különösen veszélyes a mostani variáns?
Bár az ebola Zaire-törzse ellen az elmúlt években sikeres vakcinákat fejlesztettek ki,
a most Frankfurtban kezelt beteget megfertőző Bundibugyo-variáns ellen jelenleg nincs semmilyen jóváhagyott védőoltás vagy specifikus vírusellenes gyógyszer.
A StatPearls orvosi adatbázis összefoglalója alapján a terápia jelenleg szigorúan szupportív (támogató) jellegű. Ez azt jelenti, hogy az intenzív osztályon folyamatosan pótolják a beteg folyadék- és elektrolit-veszteségét, fenntartják a vérnyomást, oxigént biztosítanak, és kezelik a másodlagos fertőzéseket. A korai stádiumban megkezdett támogató kezelés drasztikusan növeli a túlélési esélyeket.
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