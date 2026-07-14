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Veszélyben Európa? Éjszakai különgéppel vittek egy ebolás beteget Frankfurtba – most megszólalt a minisztérium

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Rendkívüli egészségügyi művelet zajlott a minap Németországban: a frankfurti repülőtéren landolt az az amerikai munkás, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg a halálos ebola vírussal. A beteget azonnal a Frankfurti Egyetemi Kórház speciális elszigetelő részlegére szállították. Miközben a közösségi médiában terjedni kezdett a pánik, a Német Szövetségi Egészségügyi Minisztérium és a virológusok sietve leszögezték: a lakosság egy másodpercig sincs veszélyben. De vajon tényleg így van?

Odrobina Kristóf
2026. 07. 14. 11:20
Nem ez az első ebolás eset Frankfurtban
Nem ez az első ebolás eset Frankfurtban Fotó: BORIS ROESSLER Forrás: DPA
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Mi az az ebola és hogyan terjed valójában?

Az ebola egy úgynevezett filovírus, amely súlyos, gyakran halálos kimenetelű vérzéses lázat okoz. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem terjed a levegőben, mint az influenza vagy a koronavírus, így nem lehet elkapni azzal, ha valaki egy helyiségben tartózkodik a beteggel, vagy ha az ráköhög valakire. 

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének tájékoztatása szerint a fertőzés kizárólag közvetlen testkontaktussal és a következő útvonalakon terjedhet: 

  1. Közvetlen érintkezés vérrel vagy egyéb testnedvekkel (nyál, vizelet, hányás, széklet, anyatej, ondó).
  2. Sérült bőrön vagy nyálkahártyán keresztül (például ha a fertőzött váladék a szembe, szájba vagy nyílt sebbe kerül).
  3. Szennyezett tárgyak útján, mint például a fertőzött személy által használt tűk, fecskendők vagy ágyneműk.
  4. Fertőzött állatok (főként gyümölcsevő denevérek vagy majmok) húsának feldolgozása vagy elfogyasztása során.

Az ebola lappangási ideje 2-től 21 napig terjed. Ez idő alatt – amíg a beteg tünetmentes – nem fertőz, vagyis egy vírushordozó nem tudja átadni a betegséget a környezetének addig, amíg meg nem jelennek az első klinikai jelek.

A szakemberek szerint egyelőre nem kell tartani ebolajárványtól (Fotó: TONY KARUMBA / AFP)
A szakemberek szerint egyelőre nem kell tartani ebolajárványtól (Fotó: TONY KARUMBA / AFP)

Melyek a betegség tünetei?

A betegség kezdetben nagyon csalóka, mert a korai szakaszban összetéveszthető egy sima influenzával vagy maláriával. A leggyakoribb panaszok a következők: 

  • hirtelen jelentkező magas láz
  • erős gyengeség és izomfájdalom
  • fejfájás és torokfájás
  • hányás, hasmenés, bőrkiütések, valamint vese- és májműködési zavarok.
  • belső és külső vérzések (pl. fogínyvérzés, vérvizelés), amelyek végül szeptikus sokkhoz és többszörös szervi leálláshoz vezetnek. 

Miért különösen veszélyes a mostani variáns?

Bár az ebola Zaire-törzse ellen az elmúlt években sikeres vakcinákat fejlesztettek ki, 

a most Frankfurtban kezelt beteget megfertőző Bundibugyo-variáns ellen jelenleg nincs semmilyen jóváhagyott védőoltás vagy specifikus vírusellenes gyógyszer. 

A StatPearls orvosi adatbázis összefoglalója alapján a terápia jelenleg szigorúan szupportív (támogató) jellegű. Ez azt jelenti, hogy az intenzív osztályon folyamatosan pótolják a beteg folyadék- és elektrolit-veszteségét, fenntartják a vérnyomást, oxigént biztosítanak, és kezelik a másodlagos fertőzéseket. A korai stádiumban megkezdett támogató kezelés drasztikusan növeli a túlélési esélyeket. 

A hétköznapi emberek számára az egyetlen és legbiztosabb védekezési módszer az, ha elkerülik az érintett közép-afrikai területeket, vagy ha ott tartózkodnak, szigorúan betartják a higiéniai előírásokat, kerülik a vadállatok húsát, és nem érintkeznek lázas betegekkel

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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