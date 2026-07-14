Veszélyben Európa? Éjszakai különgéppel vittek egy ebolás beteget Frankfurtba – most megszólalt a minisztérium

Mi az az ebola és hogyan terjed valójában?

Az ebola egy úgynevezett filovírus, amely súlyos, gyakran halálos kimenetelű vérzéses lázat okoz. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem terjed a levegőben, mint az influenza vagy a koronavírus, így nem lehet elkapni azzal, ha valaki egy helyiségben tartózkodik a beteggel, vagy ha az ráköhög valakire.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének tájékoztatása szerint a fertőzés kizárólag közvetlen testkontaktussal és a következő útvonalakon terjedhet:

Közvetlen érintkezés vérrel vagy egyéb testnedvekkel (nyál, vizelet, hányás, széklet, anyatej, ondó). Sérült bőrön vagy nyálkahártyán keresztül (például ha a fertőzött váladék a szembe, szájba vagy nyílt sebbe kerül). Szennyezett tárgyak útján, mint például a fertőzött személy által használt tűk, fecskendők vagy ágyneműk. Fertőzött állatok (főként gyümölcsevő denevérek vagy majmok) húsának feldolgozása vagy elfogyasztása során.

Az ebola lappangási ideje 2-től 21 napig terjed. Ez idő alatt – amíg a beteg tünetmentes – nem fertőz, vagyis egy vírushordozó nem tudja átadni a betegséget a környezetének addig, amíg meg nem jelennek az első klinikai jelek.

A szakemberek szerint egyelőre nem kell tartani ebolajárványtól (Fotó: TONY KARUMBA / AFP)

Melyek a betegség tünetei?

A betegség kezdetben nagyon csalóka, mert a korai szakaszban összetéveszthető egy sima influenzával vagy maláriával. A leggyakoribb panaszok a következők:

hirtelen jelentkező magas láz

erős gyengeség és izomfájdalom

fejfájás és torokfájás

hányás, hasmenés, bőrkiütések, valamint vese- és májműködési zavarok.

belső és külső vérzések (pl. fogínyvérzés, vérvizelés), amelyek végül szeptikus sokkhoz és többszörös szervi leálláshoz vezetnek.

Miért különösen veszélyes a mostani variáns?

Bár az ebola Zaire-törzse ellen az elmúlt években sikeres vakcinákat fejlesztettek ki,

a most Frankfurtban kezelt beteget megfertőző Bundibugyo-variáns ellen jelenleg nincs semmilyen jóváhagyott védőoltás vagy specifikus vírusellenes gyógyszer.

A StatPearls orvosi adatbázis összefoglalója alapján a terápia jelenleg szigorúan szupportív (támogató) jellegű. Ez azt jelenti, hogy az intenzív osztályon folyamatosan pótolják a beteg folyadék- és elektrolit-veszteségét, fenntartják a vérnyomást, oxigént biztosítanak, és kezelik a másodlagos fertőzéseket. A korai stádiumban megkezdett támogató kezelés drasztikusan növeli a túlélési esélyeket.