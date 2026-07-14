Magyarország legmélyebb barlangjáról még mindig nem tudni, hogy hol lehet az alja

Triász időszaki tengeri életkép halgyíkokkal Fotó: Zdenek Burian

A hegység karbonátos anyagának köszönhető a karsztosodásra való erős hajlam, és ez az oka a hegységben, illetve különösen a Bükk -fennsíkon található nagyszámú barlang és víznyelő kialakulásának is. A hegység egyik legfontosabb geográfiai jellemzője, a karsztosodás a földtani bizonyítékok szerint a miocén időszak legvégén, nagyjából hatmillió éve kezdődött el.

A Föld a triász időszakban Fotó: ESA

A fennsíkon kirándulva számos víznyelőt fedezhetünk fel, amelynek mindhárom típusa, a dolina, a töbör és a zsomboly egyaránt fellelhető itt. A Bükk karsztos területén jelenleg 1100 barlangot tartanak nyilván, de valószínű, hogy a számuk magasabb ennél és számos a mélyben rejtőzködő barlang vár még felfedezésre.

Hátborzongató leletre bukkantak a barlangászok

Egészen a közelmúltig, 2014 -ig a hazai geográfiai szakirodalom az ugyancsak a Bükk területén fellelhető István-lápai-barlangot tartotta Magyarország legmélyebb barlangjának a 254 méteres mélységével.

A Bükk-fennsíkon, a Menyecske-töbör és a Közép-Bérc között nagyjából félúton fekvő és nyitott bejáratú Bányász -barlangot már a régi időkben is ismerték. A barlang tudományos igényű feltárását azonban csak 1963 -ban kezdték el a miskolci Bányász Barlangkutató Csoport hivatásos barlangászai.

A Bükkben a kasztosodás miatt igen sok barlang alakult ki Fotó: Gyurika / Wikimedia Commons

A bejárat utáni kürtőt teljesen betemette az évszázadok során felhalmozódó szárazföldi üledék, ezért amikor a kutatók hozzákezdtek a Bányász-barlang feltárásához, még fogalmuk sem volt arról, hogy mekkora lehet az üreg. De a munkálatok megkezdésekor azt sem tudták a barlangászok, hogy milyen mély lehet a függőleges, hasadékszerű kürtő. Amikor a barlangászok a kürtőt befedő mintegy hét méter vastag üledéket eltávolították, hátborzongató felfedezést tettek; 11,5 méter mélyen egy eltemetődött emberi csontvázra bukkantak. Az 1963 -ban elkezdett első nagy feltárás során 120 méteres mélységig jutottak le a kutatók, felfedezve az Omladékos-termet.

A Bányász-barlangot a függőleges és mély járatok jellemzik Fotó: Egri Csaba / Wikimedia Commons

A barlang felépítése, a függőleges hasadékszerű szerkezet azt sugallta, hogy az nem a 120 méteres mélységnél ér véget, ám egy vízbetörés miatt félbe kellett szakítani a további feltárást. A megkezdett munkát több mint egy évtizedes kihagyás után 1975 -ben a Hermann Ottó Karszt és Barlangkutató Csoport szpeleológusai folytatták tovább. Nem messze az 1963 -as feltárás végpontjától egy újabb függőleges járatot fedeztek fel, amit később a csoport tiszteletére Hermann -kürtőnek neveztek el. 1975 -ben az addig feltárt 130 méteres mélységével a Bányász -barlang Magyarország 9. legmélyebb barlangjának számított.