Több mint húsz nemzet képviselői vesznek részt az idei Kurultájon

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Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket az augusztus 14-16. között Bugacon megrendezendő Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlésen - közölték a szervezők kedden.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 07. 14. 18:00
Fotó: Éberling András
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