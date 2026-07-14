Több mint húsz nemzet képviselői vesznek részt az idei Kurultájon
Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, a magyar-hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket az augusztus 14-16. között Bugacon megrendezendő Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlésen - közölték a szervezők kedden.
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