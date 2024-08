Tudomány és hagyományőrzés a Kurultaj – Magyar törzsi gyűlésen

A Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket. Olyan összekötő kapoccsá vált, amely az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az ünnep a sztyeppei lovas-nomád népekkel való rokonság révén egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti népek kulturális találkozója is.

A Kurultaj – Magyar törzsi gyűlés sajtótájékoztatója Fotó: Lakatos Péter

A Kurultaj – Magyar törzsi gyűlés programjai

Sajtótájékoztatón jelentették be csütörtökön, hogy az augusztus 9. és 11. között rendezendő Kurultajon huszonhét rokon nemzet lesz jelen, és több mint ötven programot rendeznek meg, amelyen a hun–türk tudatú népek képviselőinek kultúrájából adnak ízelítőt. Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek és lovas vetélkedők, íjászprogramok, a magyar–hun–avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok tekinthetők majd meg. A Magyar Turán Szövetség hívására száznál is több csapat érkezik Bugacra, ahol Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és Délvidék hagyományőrzői is képviseltetik magukat.

Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy ez az a rendezvény, amit látni kell. – A Kurultaj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot – mondta az államtitkár. – A Kurultaj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhessen Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is. Az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát – emelte ki az államtitkár.

Szabó László, Bugac polgármestere elmondta: az elmúlt 14 év bebizonyította, hogy a térség legnagyobb ünnepei a Kurultaj és az Ősök napja, amikor minden íjfeszítő nép figyelme Bugacra irányul. Varga Zoltán műszaki igazgató a rendezvény technikai oldaláról beszélt – fontos információ, hogy több ponton juthatnak majd a látogatók ivóvízhez. Kiemelte azt is, hogy több ezer négyzetméter területen építettek ki árnyékoló felületet. Mint mondta,

újdonság lesz a kézművesvásár kapuja, amely a keleti rokon népek világába kalauzolja el a látogatókat, felidézve a közép-ázsiai hangulatot.

Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Alapítvány elnöke, a Kurultaj fő szervezője örömét fejezte ki, hogy két év szervezés után hamarosan kezdődik a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, a hun–türk nemzetek világtalálkozója. Elsősorban a rendezvény kultúrpolitikai és külpolitikai vonatkozásairól beszélt. Idén már huszonhét nemzet képviselteti magát a rendezvényen, több ország miniszteri szinten.

Bíró András Zsolt többek között felhívta a figyelmet a váltott fegyveres lovasnomád harcra, a Turán viadalra és a sportrendezvényekre, ahol döntőket láthat majd a közönség. Idén is lesz seregszemle, amit megelőz a nagy nomád vonulás. Új programelemként kiemelte az életképet, amelyen egy nomád esküvőt fognak bemutatni.

Különleges kiállítások is várják a látogatókat. Atilla sátrában A hunok utódai keleten és nyugaton címmel nagyszabású régészeti-antropológiai kiállítás lesz. A közönség láthatja majd a Magyar Nemzeti Múzeum Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei című tárlatát is. Ősök íja, íjak őse címmel történelmi íjrekonstrukciós kiállítást és bemutatót tartanak majd, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az íjkészítés természetes alapanyagaival, a mesterség fogásaival, a hagyományos szerszámokkal. A kiállító jurtában Őseinket felhozád… címmel lesz látogatható a Topolyai Városi Múzeum egyedülálló vendégtárlata.