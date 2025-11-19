KISSPaul StanleyAce Frehley

Ismét hallat magáról a KISS: új dalok a láthatáron

A rocktörténelem egyik legikonikusabb zenekarának frontembere, Paul Stanley megerősítette a pletykákat: elképzelhető, hogy friss dalokkal jelentkezik a KISS.

2025. 11. 19. 17:03
A szikár, őszinte hangvételű nyilatkozatairól ismert Paul Stanley, a KISS zenekar frontembere exkluzív interjúban beszélt a formáció jövőjéről a TMZ-nek. 

Paul Stanley, a KISS frontembere

Stanley a TMZ stábjának utalt rá, hogy a híresztelések az új KISS-dalok megjelenéséről megalapozottak lehetnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a banda csak akkor rukkol elő friss stúdióanyaggal, ha az valóban méltó a „klasszikus rock” szellemiségéhez, és „ténylegesen zúz”.

A zenész szerint a formációnak a kora ellenére is vannak időtlen témái, melyekről még ma is érdemes dalt írni. Ezek közé sorolta a szabadságot és az élet örömeit – olyan egyetemes értékeket, amelyek a rockzene eszmei sarokköveit adják, és amelyek minden generáció számára relevánsak maradnak.

A beszélgetés során Stanley kitért a banda alapító tagjának, Ace Frehley gitárosnak a múlt hónapban bekövetkezett tragikus halálára is. Stanley, aki korábban is nyíltan beszélt Frehley iránti szeretetéről és tiszteletéről, ezúttal is elismerte a „Space Ace” pótolhatatlan szerepét abban, hogy a KISS a rockvilág ikonjává vált. Frehley jellegzetes játéka alapozta meg azt a hangzást, amely világszerte milliós rajongótábort szerzett a zenekarnak.

Paul Stanley egyértelmű üzenettel zárta nyilatkozatát: a KISS akkor is folytatja a rock ’n’ roll lángjának továbbvitelét, ha éppen a legnehezebb veszteségeket éli át. A daloknak egyelőre nincs konkrét megjelenési dátum, de a frontember szavai alapján biztosak lehetünk abban, hogy az új anyag méltó lesz a banda patinás örökségéhez.

 

