Ismét hallat magáról a KISS: új dalok a láthatáron

A szikár, őszinte hangvételű nyilatkozatairól ismert Paul Stanley, a KISS zenekar frontembere exkluzív interjúban beszélt a formáció jövőjéről a TMZ-nek.
Stanley a TMZ stábjának utalt rá, hogy a híresztelések az új KISS-dalok megjelenéséről megalapozottak lehetnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a banda csak akkor rukkol elő friss stúdióanyaggal, ha az valóban méltó a „klasszikus rock” szellemiségéhez, és „ténylegesen zúz”.
A zenész szerint a formációnak a kora ellenére is vannak időtlen témái, melyekről még ma is érdemes dalt írni. Ezek közé sorolta a szabadságot és az élet örömeit – olyan egyetemes értékeket, amelyek a rockzene eszmei sarokköveit adják, és amelyek minden generáció számára relevánsak maradnak.
