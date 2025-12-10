A magyar komolyzenei élet egyik legsikeresebb műhelye a tízéves Fesztivál Akadémia Budapest

„Tíz év távlatából egyértelmű: a Fesztivál Akadémia Budapest generációkat és negyven országot összekötő, egész évben termékeny organizmussá vált” – fogalmazott Kokas Katalin a mai sajtótájékoztatón a Budapest Music Centerben.

Gőz László, Kokas Katalin, Hankó Balázs és Kelemen Barnabás a Fesztivál Akadémia Budapest sajtótájékoztatóján a Budapest Music Center könyvtárában (Fotó: Csudai Sándor)

A Fesztivál Akadémia Budapest több mint egy fesztivál

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az eseményen méltatta az alapító Kelemen Barnabás–Kokas Katalin hegedűművész házaspár munkáját, felidézve eddigi eredményeiket.

Mint elhangzott, a Fesztivál Akadémia Budapest elmúlt tíz éve számokban is jelentős:

– 127 helyszínen 615 koncert hangzott el,

– 447 különböző zenemű és 15 ősbemutató szerepelt a programokon,

– 1059 szólista érkezett 40 országból,

– 4789 diák vett részt a mesterkurzusokon,

– a 27 lebonyolított verseny 49 ezer euró összdíjazással támogatta a fiatal tehetségeket.

A FAB a 2016-os, négynapos fesztiválból mára olyan nemzetközi hírű intézménnyé nőtt, amelyet a szakma a Luzerni, Verbier-i vagy Salzburgi fesztiválok mellett emleget.

Három fesztivál, három külön világ

III. Winterfest – 2026. február 13–15., Lillafüred

A lillafüredi Palotaszálló immár harmadszor ad otthont a zenével, irodalommal és gasztronómiával ötvözött „szalonfesztiválnak”, amely a polgári zenei élet hangulatát idézi fel exkluzív környezetben.

II. Springfest – Virágzás Napjai, 2026. május 22–25., Őrség/Hetés

A Virágzás Napjai legendáját folytató rendezvény a népi hagyományokat, a kézművességet, a keresztény kultúrát és a komolyzenét kapcsolja össze Magyarország egyik legszebb térségében.

XI. Summerfest – 2026. július 3–13., Budapest

A FAB zászlóshajója továbbra is a Summerfest, amely a Zeneakadémiát minden évben megtölti a világ élvonalába tartozó művészekkel és több mint száz kiválasztott növendékkel. 2200 nyilvánosan is látogatható esemény, reggeltől késő estig zajló előadás valósul meg, amelyet a nemzetközi szakma is az elsők között említ, és amely felbecsülhetetlen hatással van a magyar zenei életre és zeneoktatásra – pedagógusokra és diákokra egyaránt.

Tálcán kínáljuk hazánk kulturális kincseit, a népzenét, a cigányzenét, a gasztronómiát és a magyar iskolát – személyes élményben, mindenki számára megélhető módon

– fogalmazta meg a küldetést a művészházaspár.

A Fesztivál Akadémia Budapest egyedülálló, egymásra épülő versenysorozatot működtet. A kurzusok célja, hogy a fiatal művészek otthon, saját közegükben találkozhassanak magas szintű szakmai támogatással. Szemléletük szerint a „zenei élsport” csak akkor lehet sikeres, ha a tehetséget idejében észreveszik, és folyamatosan gondozzák.