A magyar komolyzenei élet egyik legsikeresebb műhelye a tízéves Fesztivál Akadémia Budapest

A Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) tíz év alatt a magyar és nemzetközi zenei élet meghatározó szereplőjévé vált: generációkat, műfajokat és mintegy negyven ország művészeit kapcsolta össze egy olyan kulturális hálózattá, amely ma már egész évben működő, organikus rendszerként formálja a hazai zenei életet. A 2026-os jubileumi évad programjai egyszerre tisztelegnek a múlt nagyjai előtt és nyitnak a jövő felé – fesztiválokkal, versenyekkel, országjáró mesterkurzusokkal és nagyszabású zenei vállalásokkal.

Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Fotó: Csudai Sándor
„Tíz év távlatából egyértelmű: a Fesztivál Akadémia Budapest generációkat és negyven országot összekötő, egész évben termékeny organizmussá vált” – fogalmazott Kokas Katalin a mai sajtótájékoztatón a Budapest Music Centerben.

Gőz László, Kokas Katalin, Hankó Balázs és Kelemen Barnabás a Fesztivál Akadémia Budapest sajtótájékoztatóján a Budapest Music Center könyvtárában (Fotó: Csudai Sándor)

A Fesztivál Akadémia Budapest több mint egy fesztivál

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az eseményen méltatta az alapító Kelemen Barnabás–Kokas Katalin hegedűművész házaspár munkáját, felidézve eddigi eredményeiket.

Mint elhangzott, a Fesztivál Akadémia Budapest elmúlt tíz éve számokban is jelentős: 
– 127 helyszínen 615 koncert hangzott el,
– 447 különböző zenemű és 15 ősbemutató szerepelt a programokon,
– 1059 szólista érkezett 40 országból,
– 4789 diák vett részt a mesterkurzusokon,
– a 27 lebonyolított verseny 49 ezer euró összdíjazással támogatta a fiatal tehetségeket.

A FAB a 2016-os, négynapos fesztiválból mára olyan nemzetközi hírű intézménnyé nőtt, amelyet a szakma a Luzerni, Verbier-i vagy Salzburgi fesztiválok mellett emleget.

Három fesztivál, három külön világ

III. Winterfest – 2026. február 13–15., Lillafüred
A lillafüredi Palotaszálló immár harmadszor ad otthont a zenével, irodalommal és gasztronómiával ötvözött „szalonfesztiválnak”, amely a polgári zenei élet hangulatát idézi fel exkluzív környezetben.
II. Springfest – Virágzás Napjai, 2026. május 22–25., Őrség/Hetés
A Virágzás Napjai legendáját folytató rendezvény a népi hagyományokat, a kézművességet, a keresztény kultúrát és a komolyzenét kapcsolja össze Magyarország egyik legszebb térségében.
XI. Summerfest – 2026. július 3–13., Budapest
A FAB zászlóshajója továbbra is a Summerfest, amely a Zeneakadémiát minden évben megtölti a világ élvonalába tartozó művészekkel és több mint száz kiválasztott növendékkel. 2200 nyilvánosan is látogatható esemény, reggeltől késő estig zajló előadás valósul meg, amelyet a nemzetközi szakma is az elsők között említ, és amely felbecsülhetetlen hatással van a magyar zenei életre és zeneoktatásra – pedagógusokra és diákokra egyaránt.

Tálcán kínáljuk hazánk kulturális kincseit, a népzenét, a cigányzenét, a gasztronómiát és a magyar iskolát – személyes élményben, mindenki számára megélhető módon

– fogalmazta meg a küldetést a művészházaspár.
A Fesztivál Akadémia Budapest egyedülálló, egymásra épülő versenysorozatot működtet. A kurzusok célja, hogy a fiatal művészek otthon, saját közegükben találkozhassanak magas szintű szakmai támogatással. Szemléletük szerint a „zenei élsport” csak akkor lehet sikeres, ha a tehetséget idejében észreveszik, és folyamatosan gondozzák.

10 éves a Fesztivál Akadémia Budapest sajtótájékoztatója
A Fesztivál Akadémia Budapest sajtótájékoztatójának résztvevői (Fotó: Csudai Sándor)

Kiemelt vállalások 2026-ra

„Tudja meg az egész világ!” – 9+1 hegedűverseny-maraton
Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész megszólaltatja azt a 9+1 versenyművet, amelynek bemutatása a magyar hegedűiskolai neves képviselőihez fűződik. A háromnapos eseménysorozaton több magyar zenekar lép színpadra Kelemen Barnabással együtt, így a Concerto Budapest, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara, a Pannon Filharmonikusok, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Debreceni Kodály Filharmonikusok és a Szent István Filharmonikusok, olyan karmesterek vezényletével, mint Michael Stern, Maxim Raysanov, Keller András, Madaras Gergely, Andreas Ottensamer, Vashegyi György és Káli Gábor. A Zeneakadémia Nagytermében zajló sorozat minden szempontból egészen egyedülálló vállalás.
Madách – Liszt: Az ember tragédiája/Via Crucis – ősbemutató a Winterfesten
Az új zenei-színházi produkció különleges párbeszédbe állítja Madách Imre drámáját és Liszt Ferenc spirituális művét.

Ahogy összeolvastuk Barnabással Az ember tragédiáját és a Via Crucist, mintha összeálmodták volna a két művet

– jegyezte meg Kokas Katalin.
12x6x4 Országjáró Lemezbemutató – Bartók hat vonósnégyese
A Kelemen Kvartett és Farkas Zoltán zenetörténész közös országjáró sorozata a Bartók-vonósnégyesek új lemezfelvételeit mutatja be, kiállítással kísérve.

Ahogy a mesterkurzusok, versenyek és fesztiválok révén hidat építünk generációk között, úgy visszük tovább a magyar kulturális örökséget. Kocsis Zoltán öröksége ma is sarkcsillag számunkra

– zárta gondolatait Kokas Katalin és Kelemen Barnabás.

 

 

