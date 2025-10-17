kisszenekargyász

Meghalt Ace Frehley, a KISS alapító tagja

Hetvennégy éves korában elhunyt Ace Frehley, a KISS egykori gitárosa, alapító tagja – írja a Variety.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 6:19
Ace Frehley 74 éves volt Forrás: BBC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Agyvérzés okozta a KISS gitárosának halálát

Meghalt Ace Frehley, a KISS alapító tagja
A KISS egykori gitárosa 74 éves korában hunyt el. (Forrás: Shockmagazin)

A KISS egykori gitárosának családja közleményt adott ki, mely szerint Frehley a múlt hónapban egy esés során szerzett sérülései következtében, agyvérzésben hunyt el – olvasható a portálon.

Teljesen összetörtünk és megrendültünk

– olvasható a közleményben. Hozzáteszik:

Az utolsó pillanataiban volt szerencsénk szeretetteljes, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal körbevenni őt, miközben elhagyta ezt a földet. Minden vele kapcsolatos emléket, nevetését megőrizzük, és ünnepeljük az erősségeit és kedvességét, amellyel másokat megajándékozott. Halála hatalmas veszteség, amit felfogni is képtelenség. Visszatekintve hihetetlen életművére, Ace emléke örökké élni fog!

Gene Simmons és Paul Stanley is megszólalt

A KISS tagjai, Paul Stanley és Gene Simmons közös nyilatkozatban emlékeztek meg zenésztársukról, amelyet a The Hollywood Reporterrel is megosztottak: 

Ace Frehley halála mélyen megrázott. A zenekar történetének legmeghatározóbb fejezeteiben nélkülözhetetlen és pótolhatatlan rockkatona volt. Ő a KISS örökségének része, és mindig is az marad. Gondolataim Jeanette-tel, Monique-kal és mindazokkal vannak, akik szerették őt, beleértve világszerte élő rajongóinkat is.

Paul Daniel Frehley 1951-ben született New Yorkban, és 1973-ban csatlakozott a KISS-hez szólógitárosként. Spaceman alteregójával a zenekar legendáriumának alapvető részét jelentette, jellegzetes, dallamos gitárjátékának hatására zenészek komplett generációi fogtak először hangszert a csapat fénykorszakában. Többek között olyan korszakalkotó zenészek hivatkoztak rá legalapvetőbb hatásaik között, mint Dimebag Darrell, Chuck Schuldiner, Tom Morello, Mike McCready vagy John 5. Népszerűségét jól jellemzi, hogy az 1978-ban kiadott zenekari szólóalbumok közül az övé bizonyult a legsikeresebbnek. 

Nevéhez olyan KISS-alapművek fűződnek szerzőként, mint a Cold Gin, a Parasite vagy a Shock Me, illetve szólóalbumának első számú slágere, a New York Groove.

Frehley 1982-ben távozott a zenekarból különféle személyes problémák miatt, és sikeres szólókarrierbe kezdett, bár egészségügyi problémái sokszor hátráltatták igazi előrelépését. 1996-ban aztán ismét csatlakozott társaihoz a maszkos felállás hihetetlenül sikeres visszatérő turnéjára. Egészen 2002-ig velük maradt, hogy aztán 2014-ben őt is beiktassák a Rock And Roll Hall Of Fame-be. Menet közben folyamatosan lemezeket készített és turnézott, legutóbbi szólóalbuma tavaly jelent meg 10,000 Volts címmel. 

Frehley is részt vett volna azon a gálán decemberben, ahol Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére részesül majd életműdíjban a KISS.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu