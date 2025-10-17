Meghalt Ace Frehley, a KISS alapító tagja

Agyvérzés okozta a KISS gitárosának halálát

A KISS egykori gitárosa 74 éves korában hunyt el. (Forrás: Shockmagazin)

A KISS egykori gitárosának családja közleményt adott ki, mely szerint Frehley a múlt hónapban egy esés során szerzett sérülései következtében, agyvérzésben hunyt el – olvasható a portálon.

Teljesen összetörtünk és megrendültünk

– olvasható a közleményben. Hozzáteszik:

Az utolsó pillanataiban volt szerencsénk szeretetteljes, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal körbevenni őt, miközben elhagyta ezt a földet. Minden vele kapcsolatos emléket, nevetését megőrizzük, és ünnepeljük az erősségeit és kedvességét, amellyel másokat megajándékozott. Halála hatalmas veszteség, amit felfogni is képtelenség. Visszatekintve hihetetlen életművére, Ace emléke örökké élni fog!

Gene Simmons és Paul Stanley is megszólalt

A KISS tagjai, Paul Stanley és Gene Simmons közös nyilatkozatban emlékeztek meg zenésztársukról, amelyet a The Hollywood Reporterrel is megosztottak:

Ace Frehley halála mélyen megrázott. A zenekar történetének legmeghatározóbb fejezeteiben nélkülözhetetlen és pótolhatatlan rockkatona volt. Ő a KISS örökségének része, és mindig is az marad. Gondolataim Jeanette-tel, Monique-kal és mindazokkal vannak, akik szerették őt, beleértve világszerte élő rajongóinkat is.

Paul Daniel Frehley 1951-ben született New Yorkban, és 1973-ban csatlakozott a KISS-hez szólógitárosként. Spaceman alteregójával a zenekar legendáriumának alapvető részét jelentette, jellegzetes, dallamos gitárjátékának hatására zenészek komplett generációi fogtak először hangszert a csapat fénykorszakában. Többek között olyan korszakalkotó zenészek hivatkoztak rá legalapvetőbb hatásaik között, mint Dimebag Darrell, Chuck Schuldiner, Tom Morello, Mike McCready vagy John 5. Népszerűségét jól jellemzi, hogy az 1978-ban kiadott zenekari szólóalbumok közül az övé bizonyult a legsikeresebbnek.

Nevéhez olyan KISS-alapművek fűződnek szerzőként, mint a Cold Gin, a Parasite vagy a Shock Me, illetve szólóalbumának első számú slágere, a New York Groove.

Frehley 1982-ben távozott a zenekarból különféle személyes problémák miatt, és sikeres szólókarrierbe kezdett, bár egészségügyi problémái sokszor hátráltatták igazi előrelépését. 1996-ban aztán ismét csatlakozott társaihoz a maszkos felállás hihetetlenül sikeres visszatérő turnéjára. Egészen 2002-ig velük maradt, hogy aztán 2014-ben őt is beiktassák a Rock And Roll Hall Of Fame-be. Menet közben folyamatosan lemezeket készített és turnézott, legutóbbi szólóalbuma tavaly jelent meg 10,000 Volts címmel.