Felismerhetetlen a hajléktalanként élő, drogproblémákkal küzdő, egykor sikeres metálénekes + videó

Hajléktalan lett és fentanilfüggőséggel küzd az American Head Charge egykori frontembere – árulta el Cameron Heacock a Soft White Underbellynek adott új, sokkoló interjújában.

Los Angeles-i hajléktalantábor Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Mark Laita népszerű YouTube-sorozata őszinte, nyers interjúkat készít Los Angeles utcáin élő hajléktalanokkal, volt elítéltekkel, szexmunkásokkal és függőséggel küzdő emberekkel. A Soft White Underbelly új videóval jelentkezett, amely különösen nagy visszhangot váltott ki a metálrajongók körében.

Az interjú alanya ugyanis nem más volt, mint Cameron Heacock, az indusztriális nu metal banda, az American Head Charge egykori frontembere. A zenész szinte felismerhetetlen egykori önmagához képest: elmondása szerint

jelenleg hajléktalan, és fentanilfüggőséggel küzd, az utóbbi éveket pedig Los Angeles egyik legnagyobb hajléktalanközpontjának számító MacArthur Park környékén töltötte.

„Már nem is számolom, nagyon régóta” – válaszolta, amikor megkérdezték, mióta él az utcán. „Legalább öt-hat éve.” Hozzátette:

Néhány barátom keresett… Szörnyű ez az egész, mert imádom a zenét, imádok alkotni. Annyi minden van még bennem. Legalább két-három lemeznyi anyag ötlete motoszkál a fejemben, amit ki szeretnék adni. Ez lenne az én terápiám.

Az egykori metálénekes szereplése hatalmas érzelmi reakciót váltott ki az American Head Charge rajongótáborából, valamint Minneapolis és Baltimore közösségéből, ahol korábban élt. A videó kommentjei tele vannak lelkesítő üzenetekkel, amelyekben régi ismerősök és rajongók próbálnak kapcsolatba lépni vele, és támogatásukról biztosítják Cameron Heacockot – adta hírül a Metal Hammer.

„Cameron régi barátom Baltimore-ból, több mint 30 évvel ezelőttről” – írta az egyik kommentelő. „Ha valaha elolvasod ezt üzenetet: keresd meg a régi baltimore-i barátaidat. Itt vagyunk neked, ha szükséged van ránk.”

Holiday Kirk, a Nu Metal Agenda oldal szerkesztője már azt is jelezte, hogy jótékonysági koncertet szervezne a hajléktalanná vált zenész megsegítésére Minnesotában:

Szeretnék egy War of Art 25. évfordulós koncertet összehozni a minneapolisi First Ave-ben, és a bevételt Cameron felépülésére fordítani.

Az American Head Charge felemelkedése és bukása