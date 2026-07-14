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tűzvészThaiföldBangkok

Fordulat a bangkoki halálos tűzvész nyomozásában: szándékos gyújtogatás is felmerült + videó

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Már harmincan vesztették életüket abban a tűzvészben, amely a hétvégén pusztított egy népszerű bangkoki élőzenés szórakozóhelyet. A nyomozók elsősorban egy mennyezeti légkondicionáló és áramelosztó zárlatára gyanakodnak, de felmerült a gyanúja annak is, hogy gyújtogatás történhetett. A katasztrófa áldozatainak száma a lezárt vészkijáratok és a gyúlékony dekorációk miatt emelkedett ilyen magasságba.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 14. 12:35
Rengetegen meghaltak a bangkoki halálos tűzvészben
Rengetegen meghaltak a bangkoki halálos tűzvészben Fotó: WISSARUT WEERASOPON Forrás: ANADOLU
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A katasztrófavédelem és a törvényszéki szakértők elsődleges vizsgálatai szerint a tüzet egy mennyezeti légkondicionáló berendezés, vagy a közvetlenül mellette lévő kismegszakító elektromos rövidzárlata okozta.

Ez robbantotta be a közvetlen közelében elhelyezett gyúlékony dekorációkat. Egyes sajtóhírek szerint ugyanakkor a nyomozók szándékosságra utaló jeleket is találtak a helyszínen, a hatóságok azonban ezt egyelőre nem erősítették meg.

A felháborodást fokozza, hogy a hivatalos dokumentumok szerint a szórakozóhely alig néhány hónapja, idén áprilisban esett át a kötelező időszakos tűzvédelmi és biztonsági ellenőrzésen, ahol mindent rendben találtak. A rendőrség korábban gondatlanságból elkövetett emberölés és a biztonsági előírások súlyos megsértése miatt büntetőeljárást indított az üzemeltetők és a tulajdonos ellen – utóbbi jelenleg szintén intenzív osztályon fekszik a tűzben szerzett sérülései miatt.

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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