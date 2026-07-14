Fordulat a bangkoki halálos tűzvész nyomozásában: szándékos gyújtogatás is felmerült + videó

A katasztrófavédelem és a törvényszéki szakértők elsődleges vizsgálatai szerint a tüzet egy mennyezeti légkondicionáló berendezés, vagy a közvetlenül mellette lévő kismegszakító elektromos rövidzárlata okozta.

Ez robbantotta be a közvetlen közelében elhelyezett gyúlékony dekorációkat. Egyes sajtóhírek szerint ugyanakkor a nyomozók szándékosságra utaló jeleket is találtak a helyszínen, a hatóságok azonban ezt egyelőre nem erősítették meg.

A felháborodást fokozza, hogy a hivatalos dokumentumok szerint a szórakozóhely alig néhány hónapja, idén áprilisban esett át a kötelező időszakos tűzvédelmi és biztonsági ellenőrzésen, ahol mindent rendben találtak. A rendőrség korábban gondatlanságból elkövetett emberölés és a biztonsági előírások súlyos megsértése miatt büntetőeljárást indított az üzemeltetők és a tulajdonos ellen – utóbbi jelenleg szintén intenzív osztályon fekszik a tűzben szerzett sérülései miatt.