Újabb egyházellenes támadást indítottak Magyar Péterék, rendőrt küldenének az egyik történelmi felekezetre

A Tűzfalcsoport szerint a feljelentésről szóló bejelentést különösen pikánssá teszi, hogy akkor történt meg, amikor egyébként Magyar Péterék fel akarnak állítani egy új, gyakorlatilag korlátlan szuperhatóságot, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt – amit sokan a kommunista ÁVH-hoz hasonlítanak –, és mindenféle jogállami normát felrúgva el akarják távolítani a közjogi tisztségviselőket, miközben a katolikus iskolákat is fenyegetik.

Ez így, egy történelmi egyház elleni hatósági fellépéssel, tényleg rákosista tempó

– szögezték le.

Megjegyezték: a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus vagyonát a kommunista rezsim 1945 után elkobozta, kártalanítást pedig nem kaptak, így az Orbán-kormány támogatása egyfajta történelmi igazságtételként is felfogható.