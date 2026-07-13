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Újabb egyházellenes támadást indítottak Magyar Péterék, rendőrt küldenének az egyik történelmi felekezetre

egyháztámogatástűzfalcsoportminiszterelnökség

Újabb egyházellenes támadást indítottak Magyar Péterék, rendőrt küldenének az egyik történelmi felekezetre

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Éles kritikával illette a Tűzfalcsoport a Tisza-kormány bejelentését, miszerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának nyújtott korábbi állami támogatások ügyében feljelentést tesz. A portál szerint Magyar Péterék egy történelmi egyház ellen indítanának hatósági eljárást, miközben az ortodox egyház magyarországi jelenléte évszázadokra nyúlik vissza, a támogatások pedig részben a kommunizmus idején elszenvedett vagyonvesztés orvoslását szolgálták. A Tűzfalcsoport úgy véli, a lépés beleillik a kormány jogállami intézményeket érintő törekvéseibe, amelyeket „rákosista tempónak” nevezett.

Kárpáti András
2026. 07. 13. 10:50
Fotó: Havran Zoltán
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A Tűzfalcsoport szerint a feljelentésről szóló bejelentést különösen pikánssá teszi, hogy akkor történt meg, amikor egyébként Magyar Péterék fel akarnak állítani egy új, gyakorlatilag korlátlan szuperhatóságot, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt – amit sokan a kommunista ÁVH-hoz hasonlítanak –, és mindenféle jogállami normát felrúgva el akarják távolítani a közjogi tisztségviselőket, miközben a katolikus iskolákat is fenyegetik.

Ez így, egy történelmi egyház elleni hatósági fellépéssel, tényleg rákosista tempó

– szögezték le.

Megjegyezték: a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus vagyonát a kommunista rezsim 1945 után elkobozta, kártalanítást pedig nem kaptak, így az Orbán-kormány támogatása egyfajta történelmi igazságtételként is felfogható.

 

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