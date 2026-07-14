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Egy hónap alatt, az eredeti költségvetés egyharmadából kell megszervezni az augusztus 20-i ünnepséget

nrüaugusztus 20-i ünnepségekSzent István napikovács zoltánbalásy gyula

Egy hónap alatt, az eredeti költségvetés egyharmadából kell megszervezni az augusztus 20-i ünnepséget

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Lezárult a közbeszerzés, egyetlen hónapja maradt megszervezni a Tisza-kormánynak az idei tűzijátékot. Pósfai Gábor belügyminiszter bejegyzése szerint lesz idén tűzijáték, de a tavalyi összeg harmadát költik csak rá.

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2026. 07. 14. 17:15
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Mint fogalmazott, az előző kormány ennek értelmében már tavaly szeptemberben elkezdte az ünnephez kapcsolódó teendők elvégzését, a feladatok szervezését, a Tisza-kormánynak viszont eszébe sem jutott, hogy az előző kormány által megkezdett munkát átvegye, folytassa.

A volt államtitkár szerint az egyetlen, amire Magyar Péter kormánya fókuszált, hogy a szervezési feladatokban részt vevő Balásy Gyula cégét kihagyják. Álláspontja szerint ez azért aggályos, mert a jogszabályoknak eleget téve az operatív feladatokat ők látták el eddig.

– Én nem látom, hogy a Tisza felállított volna egy operatív törzset, amelyben ott lenne az összes olyan intézmény, hivatal és hatóság képviselője, akik segítenek az előkészületekben, és a felmerülő problémákat szakszerűen kezelik majd – fogalmazott. Kovács Zoltán végül arra is rámutatott: 

az ünnep minden mozzanata komoly biztonsági kérdéseket vet fel, nagyon oda kell figyelni. 

 

Borítókép: Augusztus 20-i tűzijáték 2025-ben. (Fotó: Magyar Nemzet)

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