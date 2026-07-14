Egy hónap alatt, az eredeti költségvetés egyharmadából kell megszervezni az augusztus 20-i ünnepséget

Mint fogalmazott, az előző kormány ennek értelmében már tavaly szeptemberben elkezdte az ünnephez kapcsolódó teendők elvégzését, a feladatok szervezését, a Tisza-kormánynak viszont eszébe sem jutott, hogy az előző kormány által megkezdett munkát átvegye, folytassa.

A volt államtitkár szerint az egyetlen, amire Magyar Péter kormánya fókuszált, hogy a szervezési feladatokban részt vevő Balásy Gyula cégét kihagyják. Álláspontja szerint ez azért aggályos, mert a jogszabályoknak eleget téve az operatív feladatokat ők látták el eddig.

– Én nem látom, hogy a Tisza felállított volna egy operatív törzset, amelyben ott lenne az összes olyan intézmény, hivatal és hatóság képviselője, akik segítenek az előkészületekben, és a felmerülő problémákat szakszerűen kezelik majd – fogalmazott. Kovács Zoltán végül arra is rámutatott: