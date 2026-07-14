Szűkül a kör: így választják ki a Fidesz új frakcióvezetőjét
Jelentősen szűkült azoknak a köre, akik átvehetik Gulyás Gergely helyét a Fidesz parlamenti frakciójának élén. A Magyar Nemzet információi szerint a következő frakcióvezetőnek nemcsak újraválaszthatónak kell lennie 2030-ban, hanem komoly parlamenti tapasztalattal és kiemelkedő szónoki képességekkel is rendelkeznie kell. Radics Béla lapunknak megerősítette, hogy a parlamenti újoncok nem jöhetnek szóba, és azt is elárulta: napokon belül megszülethet a döntés az utódról.
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