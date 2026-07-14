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Hiába a Győr fordítása, a Pakssal és a Debrecennel egy helyen folytatja

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A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának hazai visszavágóját a magyar bajnok egygólos hátrányban várta. Az izlandi Víkingur Reykjavík elleni győri BL-mérkőzésen az ETO FC fölényben futballozva hátrányba került, ám még az első félidő végén fordított, kiegyenlítve ezzel a párharcot. Szünet után az izlandiak ismét betaláltak, és erre már nem érkezett válasz, így az ETO a Konferencialigában folytathatja.

Wiszt Péter
2026. 07. 14. 21:01
A Víkingur ellen játszott az ETO FC a BL-selejtező első fordulójában Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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Ezzel a góllal vezetett az izlandi csapat Győrben
Ezzel a góllal vezetett az izlandi csapat Győrben. Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté

Az ETO-drukkerek örömére hamar jött az egyenlítés. Oskar Borgthorsson próbált felszabadítani a saját tizenhatosán belül, a labda helyett azonban Tóth lábát találta el – a büntetőt Vitális erősen, magabiztosan lőtte a kapu jobb oldalába (1-1). Njie révén a fordítás már a 41. percben is sikerülhetett volna, akkor még a közeli fejese után szöglet következett.

A győri csatár öt perccel később is fejelt, ismét egy védő testére, ám ezúttal Sveinn Thorkelssonról a saját kapujába került a labda (2-1). 

Az első félidő ráadásában szerzett góllal tehát kiegyenlítetté vált a párharc.

Újra az izlandi csapat állt jobban, tovább is jutott

Fordulás után is Njie előtt adódott az első helyzet, de ezt követően a Víkingur feljebb kapcsolt, és ez az 55. percben eredményre is vezetett: egy bal oldali támadás végén Hafsteinsson ezúttal a tizenhatos vonaláról talált be (2-2). Ez mintha megzavarta volna a győrieket, sok pontatlanság jellemezte az egyre ritkább támadásaikat, és szabálytalanságok miatt gyakran állt is a játék. Közelebb jártak a vendégek a harmadik gólhoz, mint a hazaiak, ezért Juárez cserékkel próbálta felrázni az övéit.

Ez nem igazán sikerült, továbbra is az ellenfél volt veszélyesebb, egy lesgólig is eljutott. Az ETO Schön megpattanó lövésénél járt a legközelebb a gólhoz, és az utolsó percekben nyomás alatt tartotta az izlandiakat, de nem sikerült betalálnia, így búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

A Víkingur az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a következő fordulóban, míg a Győr a Konferencialigában a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen BL-csatájának vesztesével folytatja a második selejtezőkörben, amelyben a Paks és a Debrecen is érdekelt lesz.

BL-selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Juárez felvezető sajtótájékoztatója:

 

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