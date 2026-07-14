Hiába a Győr fordítása, a Pakssal és a Debrecennel egy helyen folytatja

Ezzel a góllal vezetett az izlandi csapat Győrben. Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté

Az ETO-drukkerek örömére hamar jött az egyenlítés. Oskar Borgthorsson próbált felszabadítani a saját tizenhatosán belül, a labda helyett azonban Tóth lábát találta el – a büntetőt Vitális erősen, magabiztosan lőtte a kapu jobb oldalába (1-1). Njie révén a fordítás már a 41. percben is sikerülhetett volna, akkor még a közeli fejese után szöglet következett.

A győri csatár öt perccel később is fejelt, ismét egy védő testére, ám ezúttal Sveinn Thorkelssonról a saját kapujába került a labda (2-1).

Az első félidő ráadásában szerzett góllal tehát kiegyenlítetté vált a párharc.

Újra az izlandi csapat állt jobban, tovább is jutott

Fordulás után is Njie előtt adódott az első helyzet, de ezt követően a Víkingur feljebb kapcsolt, és ez az 55. percben eredményre is vezetett: egy bal oldali támadás végén Hafsteinsson ezúttal a tizenhatos vonaláról talált be (2-2). Ez mintha megzavarta volna a győrieket, sok pontatlanság jellemezte az egyre ritkább támadásaikat, és szabálytalanságok miatt gyakran állt is a játék. Közelebb jártak a vendégek a harmadik gólhoz, mint a hazaiak, ezért Juárez cserékkel próbálta felrázni az övéit.

Ez nem igazán sikerült, továbbra is az ellenfél volt veszélyesebb, egy lesgólig is eljutott. Az ETO Schön megpattanó lövésénél járt a legközelebb a gólhoz, és az utolsó percekben nyomás alatt tartotta az izlandiakat, de nem sikerült betalálnia, így búcsúzott a Bajnokok Ligájától.