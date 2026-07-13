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A hét edzőcsere csak a kezdet, a csapatok teljesen átalakulva várják az NB I-et

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Alig egy hét, és kezdődik az élvonalbeli magyar labdarúgó-bajnokság új idénye. Az NB I-es csapatok többsége már átesett a legtöbb felkészülési mérkőzésén, a keretek is hamarosan véglegessé válhatnak. Megnéztük, hogy a klubok zöme milyen változáson ment eddig keresztül.

Wiszt Péter
2026. 07. 13. 6:05
DVSC, MTK, NB I, Szűcs Tamás
Az idén a magyar válogatottban is bemutatkozó Szűcs Tamás (balra) az NB I-es Debrecenből Portugáliába igazolt Forrás: Mtkbudapest.hu
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A Barcelona korábbi BL-győztes és spanyol bajnok közzéppályása, Sergi Samper a Debrecen játékosa lett. Forrás: DVSC.hu

A Vasas többet változtatott a Honvédnél

Ami az NB I újoncait illeti, Erős Gábor maradt a Vasas FC kispadján, a Kispest-Honvéd FC élén viszont Feczkó Tamást Maurizio Jacobacci váltotta. Az angyalföldiek a Kisvárdát és a Kecskemétet is legyőzték már, a héten a Videoton is vár még rájuk. Koszta Márk, Kovácsréti Márk és Pálinkás Gergő érkezése segíthet a támadójátékon akár már az ETO elleni bajnoki nyitány során, még úgy is, hogy Németh Barnabás távozott. A Honvédnél inkább csökkent a keretlétszám, a sokat játszók közül Kesztyűs Barna, Nyers Ádám és Varga Kevin sem maradt. A friss igazolások közt van Észak-Macedóniában és Spanyolországban is megfordult futballista is, Jacobaccinak az ő beépítésük miatt is fontos lehet az utolsó, Osijek elleni hangolódás.

Új portugál trénere lett a dobogóról legutóbb a hajrában lemaradt ZTE FC-nek. 

Filipe Celikkayára nagy feladat vár, hisz a zalaegerszegiek zöme nem épp összeszokott: kétszámjegyű távozót ugyanennyi érkező váltott. 

Argentin és brazil állampolgár is a csapat játékosa lett, mégis tán Babos Bence a legfontosabb név köztük, aki az előző NB I-es évadban hat gólig jutott. Joao Victor és Várkonyi Bence elszerződése viszont fájó pont lehet, ahogy az is, ha Gundel-Takács Bencét kivásárolják az érdeklődők.

A középmezőny csapatai is átalakultak

Felcsúton már nem Hornyák Zsolttal kezdték meg az alapozást, Babó Levente érkezett a Puskás Akadémia FC kispadjára. Az eddig veretlenül hangoló klubhoz új labdarúgó nem érkezett, ellenben Markgráf Ákos, Quentin Maceiras és Szappanos Péter távozását is megérezheti az együttes. 

Markgráf és Szappanos épp a rivális Újpest FC-hez került, ám a lila-fehérek Szélesi Zoltán irányításával a támadósort is erősítették Etienne Amenyido és Muhamed Tijani révén.

Az újpesti távozók közt Giorgi Beridze, Milan Tucic és Fran Brodic is megtalálható a korábbi alapemberek közül.

Az előző idényben a kiesés elől menekült Kisvárda Master Good, Nyíregyháza Spartacus FC, MTK Budapest hármasból csak a várdaiaknál volt edzőváltás, Supka Attila a keret átvétele után Molnár Gábor és Ridwan Popoola mellett két bosnyák légióst is elveszített. Bodóg Tamás a Szparival a román ezüstérmes elleni sikernek is örülhetett, átalakult csapattal: a védősort Salzburgból erősítette meg a klub, miközben minden posztról voltak távozók. Az MTK a Vasas legyőzése óta négy vereségnél jár, de a hagyomány folytatódik, és idén is igazolt külföldre fiatal magyar játékos Molnár Ádin, Vitályos Viktor és Vasiljevic Andrej személyében. Kádár Tamás és Németh Krisztián visszavonult, de Pinezits Máté őket is főleg honfitársaikkal próbálja pótolni: már nyolc magyar érkezett a fővárosiakhoz.

A labdarúgó NB I 1. fordulójának párosításai:

  • Vasas FC–ETO FC 
  • Paksi FC–Ferencvárosi TC 
  • MTK Budapest–ZTE FC 
  • Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 
  • DVSC–Puskás Akadémia FC 
  • Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

 

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