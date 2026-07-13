A hét edzőcsere csak a kezdet, a csapatok teljesen átalakulva várják az NB I-et

A Barcelona korábbi BL-győztes és spanyol bajnok közzéppályása, Sergi Samper a Debrecen játékosa lett. Forrás: DVSC.hu

A Vasas többet változtatott a Honvédnél

Ami az NB I újoncait illeti, Erős Gábor maradt a Vasas FC kispadján, a Kispest-Honvéd FC élén viszont Feczkó Tamást Maurizio Jacobacci váltotta. Az angyalföldiek a Kisvárdát és a Kecskemétet is legyőzték már, a héten a Videoton is vár még rájuk. Koszta Márk, Kovácsréti Márk és Pálinkás Gergő érkezése segíthet a támadójátékon akár már az ETO elleni bajnoki nyitány során, még úgy is, hogy Németh Barnabás távozott. A Honvédnél inkább csökkent a keretlétszám, a sokat játszók közül Kesztyűs Barna, Nyers Ádám és Varga Kevin sem maradt. A friss igazolások közt van Észak-Macedóniában és Spanyolországban is megfordult futballista is, Jacobaccinak az ő beépítésük miatt is fontos lehet az utolsó, Osijek elleni hangolódás.

Új portugál trénere lett a dobogóról legutóbb a hajrában lemaradt ZTE FC-nek.

Filipe Celikkayára nagy feladat vár, hisz a zalaegerszegiek zöme nem épp összeszokott: kétszámjegyű távozót ugyanennyi érkező váltott.

Argentin és brazil állampolgár is a csapat játékosa lett, mégis tán Babos Bence a legfontosabb név köztük, aki az előző NB I-es évadban hat gólig jutott. Joao Victor és Várkonyi Bence elszerződése viszont fájó pont lehet, ahogy az is, ha Gundel-Takács Bencét kivásárolják az érdeklődők.

A középmezőny csapatai is átalakultak

Felcsúton már nem Hornyák Zsolttal kezdték meg az alapozást, Babó Levente érkezett a Puskás Akadémia FC kispadjára. Az eddig veretlenül hangoló klubhoz új labdarúgó nem érkezett, ellenben Markgráf Ákos, Quentin Maceiras és Szappanos Péter távozását is megérezheti az együttes.

Markgráf és Szappanos épp a rivális Újpest FC-hez került, ám a lila-fehérek Szélesi Zoltán irányításával a támadósort is erősítették Etienne Amenyido és Muhamed Tijani révén.

Az újpesti távozók közt Giorgi Beridze, Milan Tucic és Fran Brodic is megtalálható a korábbi alapemberek közül.