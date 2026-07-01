Döntött az MLSZ? Megoldódni látszik az NB I-es mérkőzések tévés közvetítése
Sajtóinformációk szerint eldőlt, hogy melyik televíziós csatorna közvetíti a labdarúgó OTP Bank Liga 2026–27-es idényét. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke állítólag már tájékoztatta az NB I-es klubokat arról, hogy negyven százalékkal alacsonyabb összegért, de marad a közmédiánál (M4 Sportnál) a közvetítés joga.
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