Az NB I-es futballista, aki mellett még Lionel Messi sem menne el köszönés nélkül

Sergi Sampernek Debrecenben is Barcelona az otthona

A La Masián nevelkedett tehetségben Sergio Busquets utódját látták, de végül csak 13 meccsen szerepelt a Barcában. Messi egy alkalommal kritizálta is az együttes játékospolitikáját, amiért a Samperhez hasonlók nem kaptak több lehetőséget. Samper 2018-ban tért vissza a Barcelonához a Granadánál és a Las Palmasnál töltött kölcsönjátékokból, amikor egy katalán rádióinterjúban az ő kapcsán kérdezték Messit, aki így felelt:

Jó, hogy a klub újra bízik az akadémiában, és újra ilyen típusú játékosoknak ad lehetőséget, ami az elmúlt idényekben kissé háttérbe szorult.

Hiába Messi kiállása Samper és a La Masia-növendékek mellett, a középpályás 2018 őszén csak egy kupameccsen lépett pályára, majd 2019 elején Japánba igazolt a Vissel Kobéhoz, amelyben egy darabka Barcelona várta Andrés Iniesta és David Villa személyében. Mégis akkor intett végleg búcsút élete klubjának, és lépett rá arra az útra, ami most éppen Debrecenbe vezette.

Amikor búcsúzott, kijelentette: – Nem félek elmenni, mert sosem felejtem el, honnan indultam. Barcelona mindig is az otthonom volt, és örökre az is marad. Bárhová megyek, a szívemben viszem magammal a klubot.

Szavai szimbolikusak, mert bár a japán élvonalban 88 meccsen játszott, az elmúlt két idényben pedig Lengyelországban, a Motor Lublin színeiben 55 bajnokin lépett pályára, mindenhová vitte magával, amit a La Masián tanult. Debrecenbe már nem a „következő Busquets” érkezett meg, hanem egy 31 éves középpályás, aki régóta nem a Camp Nou reflektorfényében él, de a futball alacsonyabb szintjein is hű maradt a gyökereihez. Samper jelenléte az NB I-ben nem azért lehet majd igazán érdekes, mert Messi csappattársaként BL-t is nyert, hanem azért, mert még mindig érződhet a játékán, hogy honnan indult.