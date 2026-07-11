felkészülési mérkőzésRaków CzestochowaRakówMolnár ÁdinPSV Eindhoven

Megjósolta, igaza lett: PSV elleni góllal debütált új klubjában a magyar futballista

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Július végén megkezdődik a legtöbb európai labdarúgó-bajnokság új idénye, így aztán a klubok már az utolsó felkészülési mérkőzéseiket játsszák. Így tett a lengyel Raków Czestochowa is, amely szombaton a holland PSV Eindhovennel találkozott. Molnár Ádin góllal mutatkozott be új csapatában.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 12:44
Molnár Ádin góllal debütált a Rakówban Fotó: Raków/Jakub Ziemianin
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A Raków a negyedik helyen végzett a lengyel élvonalbeli bajnokság előző kiírásában, és a Konferencialiga selejtezőjének második körében a máltai Valletta ellen lép majd pályára.

 

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