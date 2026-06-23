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Borbély Balázs figyelmeztet, további Fradi-játékosokat kell elküldeni

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Az NB I ezüstérmese, a Ferencváros kedd délelőtt útra kelt Ausztriába az edzőtáborba. Borbély Balázs vezetőedző a keret kialakításáról árult el részleteket: szerinte még túl sokan vannak, redukálni kell a Fradi keretét, ellenben a győri bajnokcsapatából senki leigazolását sem kérte.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 18:29
A Fradi edzője, Borbély Balázs szerint még szűkíteni kell a keretet
A Fradi edzője, Borbély Balázs szerint még szűkíteni kell a keretet Fotó: Mirkó István
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