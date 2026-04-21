Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná + videó

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter meghívta az izraeli miniszterelnököt Magyarországra, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén. Hétfői sajtótájékoztatóján megerősítette ezt a meghívást, ugyanakkor azt is jelezte neki, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja marad.

Magyar Péter meghívta az izraeli miniszterelnököt Magyarországra Fotó: MTI

Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná

A sajtótájékoztatón kitért arra, még meg tudják állítani Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek.

Ha egy ország tagja az ICC-nek, és olyan ember érkezik a területére, akit a bíróság köröz, azt őrizetbe veszik

– mondta azzal kapcsolatban, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is meghívta. Ezzel gyakorlatilag nyílt fenyegetést intézett a zsidó állam vezetője felé. Magyar Péter azt is mondta: minden állami vezetőt, akivel beszélt, meghívott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára Magyarországra.