Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná + videó

Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná

A Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján egyszerre beszélt Benjámin Netanjahu budapesti meghívásáról és az izraeli miniszterelnök esetleges őrizetbe vételéről. Magyar Péter kifejtette, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként köteles lenne letartóztatni a körözés alatt álló politikust, és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek. Magyar Péter szavai szerint „ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – ezzel gyakorlatilag nyílt fenyegetést intézett a zsidó állam vezetője felé.

2026. 04. 21. 7:05
Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter meghívta az izraeli miniszterelnököt Magyarországra, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén. Hétfői sajtótájékoztatóján megerősítette ezt a meghívást, ugyanakkor azt is jelezte neki, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja marad.

A sajtótájékoztatón kitért arra, még meg tudják állítani Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek. 

Ha egy ország tagja az ICC-nek, és olyan ember érkezik a területére, akit a bíróság köröz, azt őrizetbe veszik 

– mondta azzal kapcsolatban, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is meghívta. Ezzel gyakorlatilag nyílt fenyegetést intézett a zsidó állam vezetője felé. Magyar Péter azt is mondta: minden állami vezetőt, akivel beszélt, meghívott az 1956-os forradalom 70. évfordulójára Magyarországra. 

A Nemzetközi Büntetőbíróság Netanjahu mellett Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen is elfogatóparancsot adott ki 2024-ben. 

Az elfogatóparancsok értelmében Netanjahut letartóztatás fenyegeti, ha utazik.

A bíróság főügyésze, Karim Khan 2024 májusában kérte a letartóztatási parancsot, mondván, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy Netanjahu és Gallant büntetőjogi felelősséget visel a gázai tömeges éhínség okozásáért, ami háborús és emberiesség elleni bűncselekménynek minősül. Szijjártó Péter akkor közölte, hogy Magyarország elutasítja, hogy a nemzetközi bírósági rendszer bármely intézményét politikai eszközzé tegyék.

Arról biztosítottam őt, hogy Magyarország elutasítja, hogy a nemzetközi bírósági rendszer bármely intézményét politikai eszközzé tegyék, s most ez történt. Ez a döntés szégyent hozott a nemzetközi bírósági rendszerre azzal, hogy egyenlőségjelet tett egy ördögi terrortámadással megtámadott ország miniszterelnöke és az ördögi támadást végrehajtó terrorszervezet vezetői közé. A döntés elfogadhatatlan

– jelentette ki Szijjártó Péter. Jichák Hercog izraeli elnök pedig azt mondta, „az ICC felháborító döntése rosszhiszeműen nevetség tárgyává változtatta az egyetemes igazságszolgáltatást. Megcsúfolja azoknak az áldozatait, akik az igazságért küzdenek – a szövetségesek nácik feletti győzelmétől napjainkig.” 2025 májusában az Országgyűlés megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
