Elkészült a debreceni BMW négyajtós testvére

Münchenben elindult az előszériás gyártása az új, tisztán elektromos i3 limuzinnak. Valószínűleg hatótávrekorder lesz, amikor megjelenik a piacon az év végén.

2026. 02. 05. 13:05
BMW i3 Forrás: BMW
Hónapokig tartó találgatások, számtalan hivatalos és nem hivatalos kémfotó megjelentetése után a vadonatúj, tisztán elektromos BMW i3 hivatalosan is valódi autóvá vált. A bajor gyártó ugyanis megkezdte a típus sorozatgyártás előtti próbagyártását a müncheni üzemében.

A BMW hivatalos képeket tett közzé az elkészült, álcázott autókról a próbagyártás megünnepléseként, megerősítve, hogy a sorozatgyártási specifikációjú hardverek már a gyárban vannak. Érdekesség, hogy ezeket a korai autókat a teljes gyártási folyamatnak megfelelően építik, a sajtolóműhelytől a végső összeszerelésen át a logisztika, a berendezések és a munkafolyamatok terheléstesztjéig.
Eddig a fejlesztésnél használt, korai i3-asokat részben a BMW kísérleti üzemében szerelték össze a Kutatási és Innovációs Központ közelében. Most, hogy a müncheni üzem vadonatúj karosszéria-műhelye, fényezőműhelye és összeszerelő területei elkészültek, az i3-as minden gyártási lépése egy fedél alá került.

BMW i3
Fotó: BMW

Az i3 a dedikált „Neue Klasse” elektromos platformra épül, amelyet először a Debrecenben készülő iX3 SUV-ban használt a BMW, míg a szintén 2026-ban érkező, belső égésű motorokkal szerelt 3-as sorozat a mai CLAR architektúra frissített változatánál marad, annak ellenére, hogy kívülről majdnem ugyanúgy fog kinézni, mint az i3-as.

BMW i3
Fotó: BMW

Az i3 hajtásláncai és akkumulátorai az iX3 szabadidő-autóból származnak, de itt a kisebb tömeg és légellenállás miatt még jobb menetteljesítményekre és még nagyobb, 800 km feletti hatótávra lehet számítani. Az i3 50 xDrive kétmotoros hajtáslánca várhatóan 469 lóerőt és 645 Nm-t fog leadni, ami kb. 4,5 másodperces gyorsuláshoz és 210 km/h-s végsebességhez lesz elég. Ezt követi később egy belépő szintű, hátsókerék-hajtású verzió, valamint egy erősebb, nehezebb sportváltozat, amely az M részleg első villanyautója lesz.

A BMW i3 világpremierje március végén lesz, a sorozatgyártás 2026 második felében kezdődik, az első példányok ősszel érkezhetnek meg a hazai kereskedésekbe.


 

