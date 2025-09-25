Politikai merényletek egykor és ma

A nyári szünetet követően visszatért a Félmúlt, a XX. Század Intézet beszélgetéssorozata. Charlie Kirk elleni merénylet, Donald Trump és Robert Fico elleni merényletkísérlet, Andrej Babiš elleni támadás. Az utóbbi időben egyre több politikai támadásról szóló hír járja be a világot. Adásunkban utánajártunk, hogy vajon mennyire újkeletű ez a jelenség, vannak-e a merényleteknek történelmi előképei, illetve kell-e, lehet-e közöttük párhuzamokat vonni? A Félmúlt legújabb részében, múltbeli és a jelenünket meghatározó politikai merényletekről beszélgettünk.

A beszélgetés résztvevői Baczoni Dorottya, a XX. Század Intézet igazgatója és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója voltak.

Politikai gyilkosságokkal a történelem bármely korszakában találkozhatunk, napjainkban pedig folyamatosan emelkedik a politikusok elleni támadások száma, nemcsak az Egyesült Államokban, de már Európában is. A Charlie Kirk ellen szeptember 10-én elkövetett merénylet során pedig nem egy választott politikus, hanem egy politikai újságíró ellen hajtottak végre merényletet – ezekkel a gondolatokkal kezdte meg a beszélgetést Baczoni Dorottya. Charlie Kirk halálával kapcsolatban Fekete Rajmund hozzátette: nemcsak egy „egyszerű” gyilkosságról kell beszélni, hanem szó szerint egy kivégzés szemtanúi voltunk. Kirk különböző amerikai egyetemeken tervezett előadásokat tartani, ahol a tőle megszokott módon vitára hívta volna azokat, akik nem értenek vele egyet. Ennek a turnénak az első állomásán gyilkolták meg a vitákra kilátogató egyetemisták szeme láttára. Ugyan az Egyesült Államok történelmében mindig is jelen volt az erőszak kultúrája, ez a merénylet viszont több szempontból is egyedinek számít.

Az erőszak kultúrával kapcsolatban Baczoni Dorottya arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokkal ellentétben Európában és Magyarországon a politikai erőszak kevésbé van jelen. Példaként gróf Tisza István 1918-as meggyilkolását hozta fel, akinek a halála óta nem volt arra példa Magyarországon, hogy korábbi miniszterelnök ellen merényletet hajtsanak végre. Az Egyesült Államokat vizsgálva viszont, ha bárkit megkérnénk, hogy nevezzen meg egy politikai gyilkosságot, szinte biztos, hogy rögtön John F. Kennedy elnök 1963-as halála jutna az emberek eszébe. A Kennedy-gyilkosság a mai napig képes lázban tartani a világot, hiszen rengeteg kérdés és elmélet merült fel vele kapcsolatban, melyekre még nem kaptunk kielégítő választ.