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Öt gól sem volt elég az átok megtöréséhez, most a vb legjobb fiatalja lehet az ellenszer

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A világbajnokság előtt nem sorolták a torna legjobb fiataljai közé, de a húszéves Johan Manzambi három góljával a csoportkör legeredményesebb játékosai közé tartozott. A sokoldalú svájci futballista már a titkos álmait is túlszárnyalta, de még van lehetősége, hogy tovább növelje az ázsióját. Manzambi Algéria ellen aligha marad ki Murat Yakin kezdőjéből.

Koczó Dávid
2026. 07. 02. 6:20
Johan Manzambi három, Rubén Vargas két gólnál jár a labdarúgó-vb csoportköre után, vezérletükkel Svájc a második világháború óta először nyerne a kieséses szakaszban Fotó: Getty Images via AFP/Alex Grimm
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Manzambi azóta még egy ilyen díjat bezsebelt a vb-n: Kanada ellen, már kezdőként egy gól, egy gólpassz volt a mérlege, Svájc 2-1-es sikerével kiharcolta a csoportelsőséget és a világbajnokság leghosszabb pihenőjét.

Ki Johan Manzambi, a labdarúgó-vb csoportkörének legjobb fiatal játékosa?

Johan Manzambi 2005. október 14-én született angolai és kongói DK-beli szülők gyermekeként Genfben. Itt is kezdett futballozni, tizennyolc éves koráig a Servette játékosa volt, akkor csapott le rá a tehetségek megtalálásában az utóbbi években kiváló Freiburg. Bár gyerekkorában még a kapuban is próbálkozott, onnan végül sikeresen kicsalogatták.

Nyolcból egy 

Ma már semmi meglepő nincs abban, hogy bevándorló-hátterű vezérei vannak a svájci válogatottnak. Az idei vb-n a további gólszerzőik közül Breel Embolo kameruni, Granit Xhaka koszovói albán szülők gyermeke, Rubén Vargas a kivétel, akinek az édesapja ugyan a Dominikai Köztársaságban született, az édesanyja viszont Svájcban.

Manzambi ugyanakkor nem számított arra, hogy a svájci házi gólkirály lehetne a vb-n, a torna előtt azt nyilatkozta: reméli, hogy legalább egy gólpasszt összehoz.

– Most már elárulhatom, hogy ennél azért titkon többen reménykedtem: két gólban, de ez is gyorsan összejött – mondta a bosnyákok elleni duplája után Manzambi, aki azóta a harmadik vb-találatát is megszerezte.

Bevethető védekezőbb szerepkörben, a középpályán vagy szélsőként is. Ugyanakkor igazi grundjátékos, szabadságra is szüksége van. Ezt a támadások terén teljesen megkapja, ennek láttuk az eredményét

jellemezte fiatal csillagát Murat Yakin a bosnyákok elleni mérkőzés után. Manzambira Svájc azért vélhetően inkább támadó szerepkörben számíthat a folytatásban, de Yakin örülhet neki, hogy adott esetben, előnyben személyi csere nélkül is védekezőbb felfogásra válthat Manzambival, aki a Freiburgban sokszor hatos pozícióban kapott szerepet a mögöttünk hagyott idényben.

Manzambi vezetésével megtörik Svájc vb-átka?

Manzambi 1950 óta Svájc legfiatalabb vb-gólszerzője lett, ugyanakkor az azóta eltelt időszakban a válogatott soha nem tudott egyenes kieséses párharcot nyerni világbajnokságon. Még 1954-ben sem, amikor öt gólt szerzett az Ausztria elleni negyeddöntőben, de hetet kapott – ez azóta is a vb-történelem leggólgazdagabb találkozója.

A másik véglet sem sült el jól: 2006-ban Svájc gólt sem kapott a világbajnokságon, de az Ukrajna elleni nyolcaddöntő tizenegyespárbaját 3-0-ra elveszítette. Most Algéria ellen talán megtörhet az átok, s Manzambi újra kulcsszereplő lehet. Többek között azért is, mert azon kevés svájci kerettag közé tartozik, akivel az afrikai válogatott szövetségi kapitánya, Vladimir Petkovic nem dolgozott együtt, amikor 2014 és 2021 között Svájc szakvezetője volt.

Labdarúgó-vb 2026, a legjobb tizenhat közé jutásért

  • Spanyolország–Ausztria 21.00
  • Portugália–Horvátország péntek 1.00
  • Svájc–Algéria péntek 5.00

 

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