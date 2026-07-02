Öt gól sem volt elég az átok megtöréséhez, most a vb legjobb fiatalja lehet az ellenszer

Manzambi azóta még egy ilyen díjat bezsebelt a vb-n: Kanada ellen, már kezdőként egy gól, egy gólpassz volt a mérlege, Svájc 2-1-es sikerével kiharcolta a csoportelsőséget és a világbajnokság leghosszabb pihenőjét.

Ki Johan Manzambi, a labdarúgó-vb csoportkörének legjobb fiatal játékosa?

Johan Manzambi 2005. október 14-én született angolai és kongói DK-beli szülők gyermekeként Genfben. Itt is kezdett futballozni, tizennyolc éves koráig a Servette játékosa volt, akkor csapott le rá a tehetségek megtalálásában az utóbbi években kiváló Freiburg. Bár gyerekkorában még a kapuban is próbálkozott, onnan végül sikeresen kicsalogatták.

Nyolcból egy Ma már semmi meglepő nincs abban, hogy bevándorló-hátterű vezérei vannak a svájci válogatottnak. Az idei vb-n a további gólszerzőik közül Breel Embolo kameruni, Granit Xhaka koszovói albán szülők gyermeke, Rubén Vargas a kivétel, akinek az édesapja ugyan a Dominikai Köztársaságban született, az édesanyja viszont Svájcban.

Manzambi ugyanakkor nem számított arra, hogy a svájci házi gólkirály lehetne a vb-n, a torna előtt azt nyilatkozta: reméli, hogy legalább egy gólpasszt összehoz.

– Most már elárulhatom, hogy ennél azért titkon többen reménykedtem: két gólban, de ez is gyorsan összejött – mondta a bosnyákok elleni duplája után Manzambi, aki azóta a harmadik vb-találatát is megszerezte.

Bevethető védekezőbb szerepkörben, a középpályán vagy szélsőként is. Ugyanakkor igazi grundjátékos, szabadságra is szüksége van. Ezt a támadások terén teljesen megkapja, ennek láttuk az eredményét

– jellemezte fiatal csillagát Murat Yakin a bosnyákok elleni mérkőzés után. Manzambira Svájc azért vélhetően inkább támadó szerepkörben számíthat a folytatásban, de Yakin örülhet neki, hogy adott esetben, előnyben személyi csere nélkül is védekezőbb felfogásra válthat Manzambival, aki a Freiburgban sokszor hatos pozícióban kapott szerepet a mögöttünk hagyott idényben.