Luke LittlerLuke HumphriesCameron Menziesdarts

Drámai jelenetek: meccs közben elájult a játékos az egyik legrangosabb tornán

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Kialakult a darts egyik legrangosabb versenye, a World Matchplay negyeddöntős mezőnye. A világbajnok Luke Littler kilencnyilas kezdéssel sokkolt Nathan Aspinall ellen, Luke Humphries viszont hamar kiesett, Cameron Menzies okozott meglepetést ellene. Aztán viszont Menzies még rosszabbul járt: a Ross Smith elleni nyolcaddöntőt ájulás miatt kellett feladnia.

Koczó Dávid
2026. 07. 23. 8:59
Cameron Menzies előbb bravúrnak örülhetett, majd elájult a darts World Matchplay során Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Aidan Hunter
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