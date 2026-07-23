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Változás a Fradi keretében, közel lehet a megállapodás a magyar csúcstartóval

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Zajlik az élet a Fradi háza táján. A Ferencváros a Vojvodina kiejtése után a holland Twente elleni El-selejtezős párharcra készül, s immár Franko Kovacevic játékával is számolhat Borbély Balázs vezetőedző. Hamarosan a Fradi középpályája is erősödhet: Nagy Ádám visszatérése a küszöbön.

Koczó Dávid
2026. 07. 23. 9:47
Franko Kovacevic bekerült a Fradi El-keretébe, a Twente ellen rá is számíthat Borbély Balázs Fotó: Polyák Attila
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A télen Varga Barnabás pótlására megszerzett horvát támadó öt bajnoki gólt szerzett tavasszal a Fradi színeiben, nemzetközi kupagólja viszont még nincs zöld-fehérben, noha előtte tavaly ősszel a szlovén Celje mezében tizenkettőig jutott az El- és Kl-selejtezőt, valamint a Konferencialiga főtábláját is figyelembe véve.

Nagy Ádám visszatérhet az FTC-hez

Kovacevic egy kihagyott párharc, Nagy Ádám viszont tíz év után térhet vissza a Ferencvároshoz. A középpályást a 2016-os Európa-bajnokság után az olasz élvonalbeli Bologna igazolta le az FTC-től. Nagy később az angol (Bristol City) és az olasz másodosztályban (Pisa, Spezia) is futballozott.

Nagy Ádám hosszú éveken át a magyar válogatott alapembere is volt, 88 fellépése van a nemzeti csapatban, ezek közül 10 Eb-meccsről, amivel magyar csúcstartó.

Marco Rossi az elmúlt másfél évben már nem számított a középpályásra.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója korábban többször nyilatkozott róla, hogy átigazolási időszakról átigazolási időszakra próbálták meggyőzni Nagy Ádámot a hazatérésről, s azzal, hogy a Spezia az előző idény végén kiesett az olasz harmadosztályba, sejthető volt, hogy idén eljöhet az idő.

Az biztos, hogy Nagy a Speziával nem kezdte meg a felkészülést, s úgy tűnik, immár tényleg közel lehet a megállapodás közte és a Fradi között. Nagy Ádám rutinja és a játékintelligenciája mellett a magyarajánlás szempontjából is fontos segítséget jelenthet a Ferencvárosnak.

 

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