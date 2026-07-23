Változás a Fradi keretében, közel lehet a megállapodás a magyar csúcstartóval

A télen Varga Barnabás pótlására megszerzett horvát támadó öt bajnoki gólt szerzett tavasszal a Fradi színeiben, nemzetközi kupagólja viszont még nincs zöld-fehérben, noha előtte tavaly ősszel a szlovén Celje mezében tizenkettőig jutott az El- és Kl-selejtezőt, valamint a Konferencialiga főtábláját is figyelembe véve.

Nagy Ádám visszatérhet az FTC-hez

Kovacevic egy kihagyott párharc, Nagy Ádám viszont tíz év után térhet vissza a Ferencvároshoz. A középpályást a 2016-os Európa-bajnokság után az olasz élvonalbeli Bologna igazolta le az FTC-től. Nagy később az angol (Bristol City) és az olasz másodosztályban (Pisa, Spezia) is futballozott.

Nagy Ádám hosszú éveken át a magyar válogatott alapembere is volt, 88 fellépése van a nemzeti csapatban, ezek közül 10 Eb-meccsről, amivel magyar csúcstartó.

Marco Rossi az elmúlt másfél évben már nem számított a középpályásra.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója korábban többször nyilatkozott róla, hogy átigazolási időszakról átigazolási időszakra próbálták meggyőzni Nagy Ádámot a hazatérésről, s azzal, hogy a Spezia az előző idény végén kiesett az olasz harmadosztályba, sejthető volt, hogy idén eljöhet az idő.