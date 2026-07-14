Folyik a vita, miért nem jelent meg az edzésen a magyar válogatott Nagy Ádám
A legutóbbi idény végén az olasz harmadosztályba esett ki a Spezia Calcio labdarúgócsapata. A keret tagja Nagy Ádám is, a 88-szoros magyar válogatott futballistának még egy évig érvényes a szerződése a klubbal. Ám miután nem jelent meg a felkészülés kezdetén, az olasz sajtó biztosra veszi a távozását, bár a lapok közt nincs egyetértés azzal kapcsolatban, mi az oka a távollétének. Egyes hírek szerint az FTC-hez igazolhat.
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