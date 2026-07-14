Ilyen edzőtermi videó is megjelent Szoboszlairól és Kerkezről:
A Liverpool új idényét rögtön Szoboszlai és Kerkez kezdte előtérben
Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC kedden tartotta meg első edzését az új idényben. A klub honlapján és közösségi oldalán is Szoboszlai Dominik lett az első számú főszereplő, de Kerkez Milos is az egyik poszt nyitófényképén és rengeteg más fotón szerepel.
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