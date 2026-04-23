A masszőr a kapu mögött ordított, a kapus hőgutát kapott

„Emlékszem, hogy a svájciak 3:0-ra vezettek, de utána minden kiesett a fejemből – emlékezett vissza Schmied kapus, aki 2007. december 9-én, 81 éves korában hunyt el. – Amíg a csapattársaim őrültként rohamozták a svájci kaput, gólt gól után szerezve, az orvosok a kapu mögött állva arra vártak, hogy bejöhessenek és ápolhassanak. Ha nem a mi térfelünkön volt a labda, akkor ezt meg is tették.

A masszőr jeges borogatással kezelte lüktető fejfájásomat, és a svájciak támadásai során egyik kapufától a másikig ordítva irányított, miközben teljesen kába voltam.

A szünetben a csapat orvosa injekciókat adott, ez tartott életben. Csere ekkor nem volt, nem lehetett lejönni. Utána mindenki arról áradozott, micsoda meccset vívtunk egymással. Senki sem akarta elhinni, hogy semmire nem emlékszem a találkozóból.”

Nem Schmied kapus volt az egyetlen, aki ezen a meccsen hőgutát kapott. A svájci csapat védője, Roger Bocquet is ugyanígy járt. „Lehetetlen volt játszani abban a hőségben. 3:0-ra vezettünk, és soha nem gondoltuk volna, hogy kikapunk – mondta Charles Casali. Pierre Benoit, a svájci szövetség akkori alkalmazottja a következőket jegyezte meg az emlékezetes mérkőzésről: – Az volt a baj, hogy a játékosok nem ittak eleget. Ma már nem fordulhatna elő ilyesmi.”