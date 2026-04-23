futball-vb-sztorik — Ausztria — vb 1954

A masszőr a kapu mögött ordított, a kapus hőgutát kapott

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. Az 51. részben az 1954-es világbajnokság legtöbb gólját hozó mérkőzését idézzük fel, amelyet Ausztria és Svájc játszott egymással a negyeddöntőben.

Lantos Gábor
2026. 04. 23. 5:45
A fehér mezes osztrák Theodor Wagner a svájci kaput rohamozza Fotó: SCHIRNER SPORTFOTO Forrás: B3649_Schirner_Sportfoto
„Emlékszem, hogy a svájciak 3:0-ra vezettek, de utána minden kiesett a fejemből – emlékezett vissza Schmied kapus, aki 2007. december 9-én, 81 éves korában hunyt el.  – Amíg a csapattársaim őrültként rohamozták a svájci kaput, gólt gól után szerezve, az orvosok a kapu mögött állva arra vártak, hogy bejöhessenek és ápolhassanak. Ha nem a mi térfelünkön volt a labda, akkor ezt meg is tették. 

A masszőr jeges borogatással kezelte lüktető fejfájásomat, és a svájciak támadásai során egyik kapufától a másikig ordítva irányított, miközben teljesen kába voltam.

A szünetben a csapat orvosa injekciókat adott, ez tartott életben. Csere ekkor nem volt, nem lehetett lejönni. Utána mindenki arról áradozott, micsoda meccset vívtunk egymással. Senki sem akarta elhinni, hogy semmire nem emlékszem a találkozóból.”

Nem Schmied kapus volt az egyetlen, aki ezen a meccsen hőgutát kapott. A svájci csapat védője, Roger Bocquet is ugyanígy járt. „Lehetetlen volt játszani abban a hőségben. 3:0-ra vezettünk, és soha nem gondoltuk volna, hogy kikapunk – mondta Charles Casali. Pierre Benoit, a svájci szövetség akkori alkalmazottja a következőket jegyezte meg az emlékezetes mérkőzésről: – Az volt a baj, hogy a játékosok nem ittak eleget. Ma már nem fordulhatna elő ilyesmi.”

Mind a mai napig ez a labdarúgó-világbajnokságok leggólgazdagabb meccse, tele mítoszokkal és legendákkal. Sokan úgy vélik, hogy a rendkívüli időjárási körülmények (a meccs alatt 40 fokot mutattak a hőmérők) játszottak közre abban, hogy ezen az összecsapáson tizenkét gól esett. Arról kevesebb szó esik, hogy az osztrák csapat június 19-én játszotta le utolsó csoportmeccsét Csehszlovákia ellen, majd egy hetet pihenhetett. Svájcnak viszont az olaszokkal szembeni megismételt meccsére június 23-án, azaz három nappal a negyeddöntő előtt került sor.

Svájc úgy kapott ki, ahogy azóta sem soha senki

A svájci csapatban Seppe Hügi három, Robert Ballaman két gólt szerzett. Mesterhármas és dupla. A mai napig egyetlen olyan csapat sem vesztett el vb-mérkőzést, amely ilyen teljesítményt nyújtott volna az adott meccsen. 

A fehérmezes osztrák csapat 1953-ban Budapesten
A fehér mezes osztrák csapat 1953-ban Budapesten  Fotó: VOTAVA / IMAGNO

Az osztrák sajtó lelkendezése mosolyt csal az olvasó arcára.

Ausztria kapusát nem tudták legyőzni a kimerült svájciak, akiknek a reakcióközpontja úgy romlott el, mint egy erőtlen telefonközpont, akiknek már csak akaratereje maradt, de engedelmes lábaik nem.

Csoda, hogy akik ezt olvasták, olvadoztak a gyönyörtől? 

Ám ez az érzés nem tartott sokáig. Ausztriát ugyanis rettenetesen megviselték a körülmények, így három nappal később, a Németország elleni elődöntőben 6:1-es vereséget szenvedett. A bronzmérkőzésen viszont 3:1-re legyőzte Uruguayt, és a világbajnoki dobogó harmadik fokára állt fel.

 

