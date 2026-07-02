Ronaldo utolsó esélye? A gól, ami még nagyon hiányzik a portugál csúcstartó pályafutásából

Algéria és Ausztria kéz a kézben jutott a legjobb harminckettő közé a mindkettőnek jó döntetlennel, s amerikai idő szerint egy játéknapon is folytatják, igaz, egyik sem esélyesként. Az osztrákok Spanyolország ellen lépnek pályára, az Európa-bajnok kapott gól nélkül hozta le a csoportkört, a támadójáték viszont a két évvel ezelőtti Eb-n látottakhoz képest darabosabb volt. Luis de la Fuente opciói ráadásul csökkentek: Yeremy Pino vb-je biztosan véget ért sérülés miatt, de valószínűleg Nico Williams tornája is. Algéria és Svájc mérkőzése Vladimir Petkovic miatt lesz pikáns: a bosnyák szakember hét éven át ült Svájc kispadján, a mostani tornán viszont Algériát vezeti szövetségi kapitányként.

Labdarúgó-vb 2026, a legjobb tizenhat közé jutásért Spanyolország–Ausztria 21.00

Portugália–Horvátország péntek 1.00

Svájc–Algéria péntek 5.00