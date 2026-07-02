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Ronaldo utolsó esélye? A gól, ami még nagyon hiányzik a portugál csúcstartó pályafutásából

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Cristiano Ronaldo a portugál válogatott legeredményesebb játékosa, s az Üzbegisztán elleni duplája óta ez már vb-gólokat tekintve is igaz. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság viszont az első lehet, amelyen Ronaldo az egyenes kieséses szakaszban is betalál, csakhogy az ellenfél az ebben a fázisban rendre nagyon jó horvát válogatott lesz. Az Európa-bajnok Spanyolország Ausztria, míg Svájc Algéria ellen játszik.

Koczó Dávid
2026. 07. 02. 5:45
Cristiano Ronaldo labdarúgó-vb egyenes kieséses szakaszában még nem lőtt gólt, a portugál sztár a horvát csapat ellen pótolna Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
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Algéria és Ausztria kéz a kézben jutott a legjobb harminckettő közé a mindkettőnek jó döntetlennel, s amerikai idő szerint egy játéknapon is folytatják, igaz, egyik sem esélyesként. Az osztrákok Spanyolország ellen lépnek pályára, az Európa-bajnok kapott gól nélkül hozta le a csoportkört, a támadójáték viszont a két évvel ezelőtti Eb-n látottakhoz képest darabosabb volt. Luis de la Fuente opciói ráadásul csökkentek: Yeremy Pino vb-je biztosan véget ért sérülés miatt, de valószínűleg Nico Williams tornája is. Algéria és Svájc mérkőzése Vladimir Petkovic miatt lesz pikáns: a bosnyák szakember hét éven át ült Svájc kispadján, a mostani tornán viszont Algériát vezeti szövetségi kapitányként.

Labdarúgó-vb 2026, a legjobb tizenhat közé jutásért

  • Spanyolország–Ausztria 21.00
  • Portugália–Horvátország péntek 1.00
  • Svájc–Algéria péntek 5.00

 

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