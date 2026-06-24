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Ronaldo durván reagált a Messi-kérdésre; a gyászoló Deschamps nélkül maradtak a franciák

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Kedd este nem csupán az aktuális mérkőzésekről derültek ki fontos információk a labdarúgó-világbajnokságon. Eldőlt, hogy Donald Trump amerikai elnökre kulcsfeladat vár majd a világbajnoki döntőn, ahogyan az is, hogy a gyászoló Didier Deschamps szövetségi kapitány családi tragédia miatt hazautazott a francia válogatott edzőtáborából. A portugálok győzelmét is kísérte érdekes nyilatkozat: Cristiano Ronaldo a két gólja után hallani sem akart Lionel Messiről.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 6:51
Akárcsak Kylian Mbappé, Erling Haaland és Lionel Messi, Cristiano Ronaldo is két gólt szerzett az idei második vb-csoportmérkőzésén Fotó: Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Yoshino
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Donald Trump szerepet kap a vb-döntőn

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szintén bejelentést tett kedd este: Gianni Infantino egy amerikai televíziós műsorban közölte, hogy az Egyesült Államok elnökével közösen adja majd át a győztes csapatnak járó trófeát a világbajnokság július 19-ei, East Rutherford-i döntője után. – Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt – fogalmazott Infantino Donald Trumpról, aki a tavalyi klubvilágbajnokság fináléjában is már megkapta ezt a felkérést, akkor ugyanebben a stadionban segített a Chelsea díjazásánál.

 

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