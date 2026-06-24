Ronaldo durván reagált a Messi-kérdésre; a gyászoló Deschamps nélkül maradtak a franciák

Donald Trump szerepet kap a vb-döntőn

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szintén bejelentést tett kedd este: Gianni Infantino egy amerikai televíziós műsorban közölte, hogy az Egyesült Államok elnökével közösen adja majd át a győztes csapatnak járó trófeát a világbajnokság július 19-ei, East Rutherford-i döntője után. – Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt – fogalmazott Infantino Donald Trumpról, aki a tavalyi klubvilágbajnokság fináléjában is már megkapta ezt a felkérést, akkor ugyanebben a stadionban segített a Chelsea díjazásánál.