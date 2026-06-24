Elmaradt kézfogás és tizenegyes, Bellingham balhéja a kapitánnyal – vitákkal teli angol meccs

A gólnélküliség ellenére Tuchel és az angolok sem voltak teljesen letörve, bár a mérkőzés legjobbjának választott Bellingham egyértelművé tette, szerinte nem neki, hanem az ellenfél egyik futballistájának kellett volna megkapnia a díjat. Harry Kane is értékelt: – A lehetőségeink mindkét félidő végén megvoltak, simán nyerhettünk volna egy-két góllal, de nem sikerült.

Nem ez volt a vb legszórakoztatóbb meccse, de ez nem is valósulhatott meg a ghánai játékstílus miatt.

Ők is mindent megtettek: jól védekeztek és még a kontráik is veszélyesek voltak – mondta Kane, aki hozzátette: elég régóta éli a csatárok életét ahhoz, hogy tudja, nem találhat be mindig.

Horvátország kiejtette Panamát

A negyvenéves Luka Modric Torontóban viselhette 200. alkalommal a horvát címeres mezt, és kezdőként 81 percet a pályán töltve 1-0-s győzelmet ünnepelhetett Panama ellen.

Luka Modric a társainak köszönhetően a levegőbe repült Horvátország Panama elleni sikere után. Fotó: AFP/Cole Burston

A közép-amerikaiak történetük első világbajnoki pontjáért küzdöttek, és az összecsapás nagy részében nem is játszottak alárendelt szerepet. Az 54. percben mégis tehetetlenek voltak, amikor Josip Stanisic jobb oldali beadása után a csereként beállt Ante Budimir közelről a kapuba lőtte a labdát. Dominik Livakovic kapus a hajrában is résen volt, ezzel a legutóbbi két vb-n érmes Horvátország megszerezte első pontjait, míg a nullapontos Panama már biztos csoportutolsóként búcsúzik.

Luka Modric 200. mérkőzése

A panamaiakat irányító Thomas Christiansen így is büszkén értékelt, szerinte egyenrangú ellenfelek voltak, és a horvátok nem jelentettek túlzott veszélyt rájuk. A másik kispadon ülő Zlatko Dalic is elismerte, hogy nehéz dolguk volt, Luka Modric pedig görcsösnek érezte csapatát. – Innen csak feljebb emelkedhetünk, és remélem, hogy a győzelem elősegíti a változást. Hihetetlen, hogy eljutottam a 200. mérkőzésig a kedvenc mezemben, büszkeséggel tölt ez el, soha nem is álmodtam róla. Köszönöm mindenkinek! – mondta 2018 aranylabdása, akit Dalic és társai is méltattak a mérföldkő elérése után.