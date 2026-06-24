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Elmaradt kézfogás és tizenegyes, Bellingham balhéja a kapitánnyal – vitákkal teli angol meccs

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Egyetlen gól született a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának második fordulójában. Anglia előbb 0-0-s döntetlent játszott Ghána ellen, a mérkőzés a helyzetek helyett inkább a Djed Spence és Thomas Partey között (nem) történtekről maradt emlékezetes. Horvátország aztán 1-0-ra győzte le Panamát Luka Modric 200. válogatottbeli fellépésén, a közép-amerikaiak ezzel biztosan kiestek.

Wiszt Péter
2026. 06. 24. 5:24
Carlos Queiroz és Jude Bellingham egymással vitázott az első félidő végén Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
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A gólnélküliség ellenére Tuchel és az angolok sem voltak teljesen letörve, bár a mérkőzés legjobbjának választott Bellingham egyértelművé tette, szerinte nem neki, hanem az ellenfél egyik futballistájának kellett volna megkapnia a díjat. Harry Kane is értékelt: – A lehetőségeink mindkét félidő végén megvoltak, simán nyerhettünk volna egy-két góllal, de nem sikerült. 

Nem ez volt a vb legszórakoztatóbb meccse, de ez nem is valósulhatott meg a ghánai játékstílus miatt.

Ők is mindent megtettek: jól védekeztek és még a kontráik is veszélyesek voltak – mondta Kane, aki hozzátette: elég régóta éli a csatárok életét ahhoz, hogy tudja, nem találhat be mindig.

Horvátország kiejtette Panamát

A negyvenéves Luka Modric Torontóban viselhette 200. alkalommal a horvát címeres mezt, és kezdőként 81 percet a pályán töltve 1-0-s győzelmet ünnepelhetett Panama ellen. 

Luka Modric a társainak köszönhetően a levegőbe repült Horvátország Panama elleni sikere után
Luka Modric a társainak köszönhetően a levegőbe repült Horvátország Panama elleni sikere után. Fotó: AFP/Cole Burston

A közép-amerikaiak történetük első világbajnoki pontjáért küzdöttek, és az összecsapás nagy részében nem is játszottak alárendelt szerepet. Az 54. percben mégis tehetetlenek voltak, amikor Josip Stanisic jobb oldali beadása után a csereként beállt Ante Budimir közelről a kapuba lőtte a labdát. Dominik Livakovic kapus a hajrában is résen volt, ezzel a legutóbbi két vb-n érmes Horvátország megszerezte első pontjait, míg a nullapontos Panama már biztos csoportutolsóként búcsúzik.

Luka Modric 200. mérkőzése

A panamaiakat irányító Thomas Christiansen így is büszkén értékelt, szerinte egyenrangú ellenfelek voltak, és a horvátok nem jelentettek túlzott veszélyt rájuk. A másik kispadon ülő Zlatko Dalic is elismerte, hogy nehéz dolguk volt, Luka Modric pedig görcsösnek érezte csapatát. – Innen csak feljebb emelkedhetünk, és remélem, hogy a győzelem elősegíti a változást. Hihetetlen, hogy eljutottam a 200. mérkőzésig a kedvenc mezemben, büszkeséggel tölt ez el, soha nem is álmodtam róla. Köszönöm mindenkinek! – mondta 2018 aranylabdása, akit Dalic és társai is méltattak a mérföldkő elérése után.

Az L csoport szombat esti zárásán a négypontos Anglia Panamával csap össze, míg Horvátország Ghánával küzd meg a továbbjutásért – addigra alighanem kiderül, hogy mire lesz elég a kvartett harmadik helye.

Labdarúgó-vb, L csoport, 2. forduló:

  • Anglia–Ghána 0-0
  • Panama–Horvátország 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Anglia 4 pont (4-2), 2. Ghána 4 (1-0), 3. Horvátország 3, 4. Panama 0.

 

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