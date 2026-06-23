A hős Cristiano Ronaldo olyat tett, amit soha senki más a világon

A 39. percben újra megvillant Cristiano Ronaldo, aki önmaga második, csapata harmadik gólját szerezte meg. Fernandes indult meg középen, majd Ronaldónak adta a labdát, aki 7 méterről jobbal a bal alsó sarokba gurított. Ezzel 3-0, minden eldőlt, de azt nagyon jól lehetett látni, hogy micsoda gátak szakadtak fel Ronaldóból. Az első félidő hátralévő perceiben nem sok minden történt már, az pedig egészen biztos volt, hogy ezt a meccset Üzbegisztán nem nyeri meg. A hosszabbítás 6. percében Ronaldo lesgyanús helyzetből megpróbált újabb gólt lőni, de Khusanov a gólvonalról mentett.

Öngól sokkolta az üzbégeket

A második félidőben nagyon visszafogott játékkal kezdtek a csapatok. Az 59. percben trükkös szabadrúgást követően Ronaldo majdnem gólt szerzett, csak a kifutó kapus akadályozta meg ebben. A szögletet követően jött a negyedik portugál találat: Joao Felix sarkazása után az üzbég kapus olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy az róla pattant a saját kapujába. 4-0, ez már tényleg totális kiütés volt. A végére is maradt még egy gól, a 87. percben a csereként beálló Leao mattolta az üzbégeket. 12 méterről óriási gólt lőtt a portugál az üzbég kapuba.

Portugália ezzel már megelégedett, nem forszírozta a dolgokat tovább. Üzbegisztánnak pedig sem ereje, sem lehetősége nem maradt a szépítésre sem. Az üzbégek ezzel második vereségüket szenvedték el, Portugália pedig nagy lépést tett az egyenes kieséses szakasz felé.

Labdarúgó-világbajnokság, K-csoport, 2. forduló: Portugália–Üzbegisztán 5-0 (3-0)