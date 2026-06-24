A feltámadó Svájc elűzte Kanadából a vb egyik házigazdáját

A második félidő góllal kezdődött Vancouverben, ezt pedig Svájc lőtte. Manzambi betörése után a labda Vargashoz került, aki 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Ez a gól a svájciak számára jelentette a csoportelsőséget. Az 58. percben a svájci csapat újra mattolta Kanadát. Embolo a tizenhatoson belül Manzambinak adta a labdát, aki 10 méterről lőtt a kapu közepébe. 2-0, ezzel szinte minden eldőlt.

Svájci gólöröm Vancouverben - Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kanadai csapat szinte kilátástalan helyzetbe került, ráadásul az is bosszantotta őket, hogy csoportmásodikként a következő fordulóban nem játszhatnak hazai pályán, amely azért felvetett kérdéseket, de a lebonyolítást előre lehetett tudni, márpedig így sok reklamációnak sem lehetett helye.

Innentől kezdve Svájcnak egyáltalán nem volt sürgős.

Kaptak is egy kanadai kokit a 76. percben. Promise David 10 méterről szépítet, Svájcnak pedig muszáj volt felébrednie, mert ha még egy gólt kap, ugrik a csoport első helye.

Promise David nem sokkal a gól előtt csereként állt be és ez volt az első labdaérintése. A svájci együttes innentől kezdve kihúzta újabb kapott gól nélkül és ezzel a csoport élén végzett. A hazaiak a meccs hosszabbításában két nagy helyzetet is kihagytak. Kanada lett a második, Bosznia-Hercegovina a harmadik, Katar pedig a negyedik. Az, hogy Boszniának ez elég lesz-e a továbbjutáshoz, még kérdéses.