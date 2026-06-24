KanadaSvájclabdarúgó-vb 2026

A feltámadó Svájc elűzte Kanadából a vb egyik házigazdáját

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A svájci labdarúgó-válogatott feltámadt és nyert 2-1-re Vancouverben. Kanada nagy lehetőséget szalasztott el, mert a vereség ellenére ugyan továbbjutott, de a legjobb 32 között nem játszhat hazai pályán. A B csoportban Bosznia-Hercegovina 3-1-re nyert Katar ellen, de a bosnyákoknak még várniuk kell arra, hogy csoportharmadikként tovább tudnak-e jutni az egyenes kieséses szakaszba.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 22:58
Kanada és Svájc is a csoportelsőségért lépett pályára a B-csoportban Fotó: ERCIN ERTURK Forrás: ANADOLU
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A második félidő góllal kezdődött Vancouverben, ezt pedig Svájc lőtte. Manzambi betörése után a labda Vargashoz került, aki 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Ez a gól a svájciak számára jelentette a csoportelsőséget. Az 58. percben a svájci csapat újra mattolta Kanadát. Embolo a tizenhatoson belül Manzambinak adta a labdát, aki 10 méterről lőtt a kapu közepébe. 2-0, ezzel szinte minden eldőlt.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 24: Ruben Vargas #17 of Switzerland celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Canada at BC Place Vancouver on June 24, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Svájci gólöröm Vancouverben - Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kanadai csapat szinte kilátástalan helyzetbe került, ráadásul az is bosszantotta őket, hogy csoportmásodikként a következő fordulóban nem játszhatnak hazai pályán, amely azért felvetett kérdéseket, de a lebonyolítást előre lehetett tudni, márpedig így sok reklamációnak sem lehetett helye. 

Innentől kezdve Svájcnak egyáltalán nem volt sürgős. 

Kaptak is egy kanadai kokit a 76. percben. Promise David 10 méterről szépítet, Svájcnak pedig muszáj volt felébrednie, mert ha még egy gólt kap, ugrik a csoport első helye. 

Promise David nem sokkal a gól előtt csereként állt be és ez volt az első labdaérintése. A svájci együttes innentől kezdve kihúzta újabb kapott gól nélkül és ezzel a csoport élén végzett. A hazaiak a meccs hosszabbításában két nagy helyzetet is kihagytak. Kanada lett a második, Bosznia-Hercegovina a harmadik, Katar pedig a negyedik. Az, hogy Boszniának ez elég lesz-e a továbbjutáshoz, még kérdéses.

Labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 3. forduló: Svájc–Kanada 2-1 (0-0) és Bosznia-Hercegovina–Katar 3-1 (2-1).
A csoport végeredménye: 1. Svájc 7 pont, 2. Kanada 4 pont (8-3), 3. Bosznia-Hercegovina 4 pont (5-6), 4. Katar 1 pont.

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