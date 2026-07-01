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Anglia nehezen tért magához a kongói sokkból, aztán jött Harry Kane

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Első ránézésre az egyértelműbb tizenhatoddöntők egyikének tűnt Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság meccse. Ehhez képest a hatodik percben Cipenga mutathatta be akrobatikus gólörömét. Anglia vb-gólrekordere, Harry Kane az első félidőben elmaradt büntető miatt bosszankodott, a másodikban viszont két góljával ő fordította meg a meccsét. Az angolok Mexikó ellen folytatják a világbajnokságot.

Koczó Dávid
2026. 07. 01. 20:00
Ismét Harry Kane Anglia hőse: a Kongói DK ellen ő fordított duplájával a labdarúgó-vb tizenhatoddöntőjében Fotó: Anadolu via AFP/Evrim Aydin
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Anglia teljesen megzavarodott a váratlan fejleménytől, az első félidei ivószünetben tudta kissé rendezni a sorokat Thomas Tuchel. Utána már jöttek az angol helyzetek, Jude Bellingham fejesénél akkorát védett Lionel Mpasi, hogy még a Real Madrid sztárja is gratulált neki. A kongói kapusnak viszont szerencséje volt, amikor Harry Kane eltolta mellette a labdát, majd elesett Mpasiban: Adam Mahadmeh, a jordániai játékvezető úgy ítélte meg, hogy a 2018-as vb gólkirálya túlságosan is dobta magát. 

Tuchel és Kane is hiába reklamált büntetőt, a VAR-monitorhoz sem hívták ki a bírót.

Wissa fejesénél viszont Angliának volt szerencséje, Jordan Pickford helyett a kapufa mentett.

Kane: büntető helyett két gól

A második félidőben tovább nyomtak az angolok, de a kongói kontrákban is volt veszély. A 75. percben Kane-nek és Angliának már volt oka az örömre: a támadó fejesébe már csak belekapni tudott Mpasi. A vb-történet legeredményesebb angol futballistája a 12. gólját szerezte, Gary Linekert lehagyva már a csoportkör alatt lehagyta Kane a lista élén.

S hamarosan jött a 13. gól is, illetve az idei vb-n az ötödik: még a rendes játékidő végén Kane bombagólt lőtt, így Anglia a sokkszerű kezdés után még a hosszabbítást is elkerülte, s készülhet a nyolcaddöntőre, a világbajnokság utolsó mexikói meccsére, Mexikó ellen.

Labdarúgó-vb 2026, a tizenhat közé jutásért

  • Anglia–Kongói DK 2-1 (0-1), gólszerző: Kane (75., 86.), illetve Cipenga (7.)

 

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