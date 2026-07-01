Anglia nehezen tért magához a kongói sokkból, aztán jött Harry Kane

Anglia teljesen megzavarodott a váratlan fejleménytől, az első félidei ivószünetben tudta kissé rendezni a sorokat Thomas Tuchel. Utána már jöttek az angol helyzetek, Jude Bellingham fejesénél akkorát védett Lionel Mpasi, hogy még a Real Madrid sztárja is gratulált neki. A kongói kapusnak viszont szerencséje volt, amikor Harry Kane eltolta mellette a labdát, majd elesett Mpasiban: Adam Mahadmeh, a jordániai játékvezető úgy ítélte meg, hogy a 2018-as vb gólkirálya túlságosan is dobta magát.

Tuchel és Kane is hiába reklamált büntetőt, a VAR-monitorhoz sem hívták ki a bírót.

Wissa fejesénél viszont Angliának volt szerencséje, Jordan Pickford helyett a kapufa mentett.

Kane: büntető helyett két gól

A második félidőben tovább nyomtak az angolok, de a kongói kontrákban is volt veszély. A 75. percben Kane-nek és Angliának már volt oka az örömre: a támadó fejesébe már csak belekapni tudott Mpasi. A vb-történet legeredményesebb angol futballistája a 12. gólját szerezte, Gary Linekert lehagyva már a csoportkör alatt lehagyta Kane a lista élén.