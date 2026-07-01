Távozik a holland kapitány, aki mindenkit becsapott; a szövetség eljárást indított

– Az elmúlt évek ráébresztettek arra: van, ami fontosabb, mint a futball, ez pedig az egészség, ami felbecsülhetetlen. Amikor valaki, akit teljes szívedből szeretsz, kemény csatát vív meg minden egyes nap, akkor azért megváltozik az ember nézőpontja. Feleségem, Bartina a betegsége ellenére is minden egyes nap támogatott és bátorított a munkám során és biztatott, hogy végezzem el a vállalt feladatot a legjobb tudásom szerint. Ez az ő hihetetlen erejének a bizonyítéka. Hálásabb vagyok neki ezért, mint azt valaha is szavakba tudnám önteni – tette hozzá a leköszönő kapitány, aki megköszönte mindenkinek az elmúlt éveket.

A Hollandiát búcsúztató Marokkó a vb-nyolcaddöntőben a társházigazda Kanada ellen lép pályára.