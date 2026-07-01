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Távozik a holland kapitány, aki mindenkit becsapott; a szövetség eljárást indított

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A holland labdarúgó-válogatott kiesését a szövetségi kapitány távozása is követte. Bár Ronald Koeman a Marokkó elleni búcsú után azt állította, még nem mond le, egy nappal később kiderült, hogy már akkor eldöntötte, hogy elhagyja Hollandia válogatottját. Az ország labdarúgó-szövetsége eközben eljárást indított rasszizmus vádjával.

Magyar Nemzet
2026. 07. 01. 6:55
Ronald Koeman távozik a holland válogatott kispadjáról Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
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 – Az elmúlt évek ráébresztettek arra: van, ami fontosabb, mint a futball, ez pedig az egészség, ami felbecsülhetetlen. Amikor valaki, akit teljes szívedből szeretsz, kemény csatát vív meg minden egyes nap, akkor azért megváltozik az ember nézőpontja. Feleségem, Bartina a betegsége ellenére is minden egyes nap támogatott és bátorított a munkám során és biztatott, hogy végezzem el a vállalt feladatot a legjobb tudásom szerint. Ez az ő hihetetlen erejének a bizonyítéka. Hálásabb vagyok neki ezért, mint azt valaha is szavakba tudnám önteni – tette hozzá a leköszönő kapitány, aki megköszönte mindenkinek az elmúlt éveket.

A Hollandiát búcsúztató Marokkó a vb-nyolcaddöntőben a társházigazda Kanada ellen lép pályára.

 

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