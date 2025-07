Egy jelentés döbbenetes részleteket tár fel az angliai zsidóság helyzetéről

Antiszemitizmus a briteknél

A jelentést a brit zsidóság legnagyobb közösségi szervezete, a Board of Deputies of British Jews megbízásából készítették. A kutatás szerint az antiszemitizmus jelen van az állami egészségügyi szolgálatban (NHS), az egyetemeken és a művészeti intézményekben is.

Kiemelték a gyűlölet-bűncselekmények következetlen rendőrségi kezelését, beleértve a palesztinpárti tüntetéseket is.

A jelentést Lord Mann, a brit kormány antiszemitizmus-ügyi tanácsadója és Dame Penny Mordaunt volt védelmi miniszter készítette. A The Telegraph hasábjain arról írtak:

A hat hónapos kutatás során összegyűjtött bizonyítékoktól elakadt a szavunk. A zajos tüntetéseken túl, ami igazán megrázott bennünket, az az egyre inkább elterjedt, személyes, néha életre szóló következményekkel járó gyűlölet, amelynek egyetlen oka az, hogy valaki zsidó.

A jelentés 10 ajánlása között szerepel: a judaizmus etnikumként való elismerése, az antiszemita bűncselekmények rendőrségi kezelésének megreformálása, valamint egy munkáltatók számára indított antiszemitizmus elleni képzési minősítés bevezetése.