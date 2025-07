A gyűlölet nem művészet - A Kneecap fellépésének ügye, és ami mögötte van

Ez nem ‘kultúra’ vagy ‘művészet’, hanem Izrael- és életellenes, teokratikus, totalitárius mozgalmak csápjai, amelyek zenének álcázva terjesztik az eszméiket

– fogalmazott.

Kneecap fellépése nem művészet, hanem a gyűlölet színpadra állítása

Vajda Tamás szerint ha egy ilyen együttes színpadra léphet Európa egyik legnagyobb fesztiválján, az nemcsak a zsidó közösség ellen irányuló provokáció, hanem a demokrácia, az alapvető emberi jogok és a művészet integritása elleni támadás is. Konkrét példákat is hozott arra, miért tartja elfogadhatatlannak a Kneecap által támogatott szervezetek dicsőítését. Felidézte a Hamász 2023. október 7-i támadását, amelyben több mint 1200 izraeli civilt gyilkoltak meg, köztük gyermekeket és nőket, sőt, dokumentáltan elkövettek élve elégetéseket és tömeges nemi erőszakot is.

Ezt a népírtást élőben közvetítették. A Hezbollah ugyanígy számos terrortámadásért felelős, például az 1994-es buenos aires-i merényletért, ahol 85 zsidó civil halt meg. Ezeket az embereket nevezi a Kneecap ‘példaképeknek’, és ezek után kapnak színpadot a ‘szabadság szigetén’?

– tette fel a kérdést.