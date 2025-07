Ezeket kitiltani!

Bóka János miniszter úr – nagyon helyesen! – tárgyalt a Sziget főszervezőivel erről a Kneecap (térdkalács) nevű tetűbanda fellépéséről.

A tárgyalás megvolt.

A szervezők baromságokat hablatyolnak.

A megoldás pedig egyszerű: ezeket az agyhalott, mocskos barmokat ki kell tiltani és kész. Nem léphetnek be Magyarországra. Ennyi. Takarodjanak haza. És el ne felejtsük: néhány évvel ezelőtt a hazai „haladó” és „liberális” „értelmiség” (a s…ggfejek gyülekezete) a szakállas bácsik szóösszetételbe is gyilkos antiszemitizmust és a nácizmus, a koncentrációs táborok előszobáját látta bele. Akkor most természetesen ezek fognak a legjobban tiltakozni egy antiszemita tetűbanda fellépése ellen. Ja? Nem? Hogy ezeknek az antiszemitizmus elleni szent háború is csak egy póz volt? Hogy ezek ma már átköltöztek az arab terroristák valagába? Annál inkább ki kell tiltani ezeket az ír barmokat az országból!