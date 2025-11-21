Egyre elismertebbek a fogyasztók körében a Magyar Termék védjegyes áruk

– A Magyar Termék védjegyet a vásárlók elsősorban az élelmiszerekhez kapcsolják, de csak élelmiszer kaphatja meg ezt a tanúsítást?

– A védjegyhasználók már az alapításkor sem csak élelmiszeripari cégek voltak, és azóta is bármilyen termék elnyerheti a védjegyhasználatot, amely megfelel a feltételeknek. Ezzel együtt a védjegyes termékek túlnyomó többsége, több mint 80 százaléka élelmiszer. Nagyon nagy lendületet adott az együttműködésnek, illetve a bővülésnek az, hogy 2012-ben kijött egy élelmiszereket szabályozó rendelet, az úgynevezett magyar termék rendelet. Ez határozta meg, hogy egyáltalán mire lehet ráírni azt, hogy magyar termék, hazai termék, illetve hazai feldolgozású termék. Mi is ehhez igazodtunk védjegyeinkkel. Minden termék esetében ugyanezt az elvet követtük, és azzal, hogy ez a szabályozás elindult, elkezdtünk együtt dolgozni az üzletláncokkal.

Benedek Eszter: A vásárlók 74,3 százaléka tesz a kosarába rendszeresen védjegyes terméket

Forrás: Magyar Termék

– Velük hogyan sikerült elmélyíteni a kapcsolatot?

– Ennek az együttműködésnek az egyik lába az volt, hogy az üzletláncok saját márkás termékein tanúsítottuk a magyar eredetet. Ezáltal sok gyártót is el tudtunk érni, hiszen ők beszállítottak az üzletláncokba, amelyek elvárásként fogalmazták meg, hogy jelöljék a termékeket. Ekkor lettek annyian a védjegyes termékeket gyártó cégek, hogy velük már látványos, országos elérésű kampányokat tudtunk megvalósítani, például nyereményjátékokat és üzletlánci akciókat. Ekkor már nagyon jól ismert és elismert volt a védjegy, és már egyéb előnyöket is hozott használóinak. Ekkor kapott nagy lendületet a védjegyhasználat és jutottunk el oda, hogy ma már 250 cég 6000 terméke viseli ezeket.

– Milyen eredménnyel?

– Idén nyáron készült egy 1040 fős reprezentatív mintán végzett kutatás, ami megerősítette, hogy nagyon magas arányú a védjegyek ismerete és a támogatottsága is. A Magyar Termék védjegyet a vásárlók 90,6 százaléka ismeri, és nagyon magas a védjegyhez kapcsolódó hitelesség, vagyis a vásárlók megbíznak az ezt a védjegyet viselő termékekben, azok minőségében, eredetében. Ennek köszönhetően 74,3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy bevásárláskor rendszeresen kerül kosarába védjegyes termék. Ez egy nagyon magas arány, erre nagyon büszkék vagyunk.